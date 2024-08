Semaines de mobilisation_Semira Adamu : Stop à l’enfermement des personnes sans-papiers !

Dimanche 22 septembre se tiendra, à Charleroi, la manifestation pour lutter contre l’enfermement des personnes sans-papier et contre la violence des politiques migratoires.

Charleroi car à Jumet (commune de Charleroi), le gouvernement prévoit la construction d’ici 2028 d’un centre fermé1 de 200 places au total, ce qui en ferait le plus grand centre de détention de Belgique.

22 septembre en mémoire de Semira Adamu, résistante sans-papier tuée en 1998 par la police lors de sa sixième tentative d’expulsion. Cette date nous rappelle sa mort ainsi que celles de Mawda (tuée par la police en 2023), Tamazi (mort en 2023 en centre fermé), provoquées par le racisme et les politiques migratoires. Nous nous rassemblerons en leur mémoire ainsi qu’en celle de toustes les autres, anonymes, aux frontières, dans la mer, sur les routes, tous les jours.

Dans ce cadre, différents collectifs des quatre coins de Belgique se sont coordonnés pour organiser, dans les semaines précédant la manifestation, plusieurs événements en lien avec la lutte contre l’enfermement des personnes sans papier. Ces événements existent autant pour mobiliser un maximum avant le 22 septembre que pour s’organiser et lever les voix contre les politiques migratoires racistes et meurtrières.

Rendez-vous en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles pour des projections, des discussions, des écoutes de podcasts, des repas solidaires qui rappellent qu’il n’y a qu’une solution : fin des centres fermés, fin des frontières et liberté de circulation et d’installation pour toustes !

! PLUS D’INFOS BIENTÔT, N’HESITE PAS À VENIR RECHECKER !

BRUGES :

Infos à venir

BRUXELLES :

20 septembre au DK (Rue de Danemark 70B), projection du film « Bamako » et discussion organisées par Zone Neutre.

21 septembre au Nova (Rue d'Arenberg 3), soirée « Semira ni oubli ni pardon », table d'hôte, podcast, projection et discussion.

GAND :

15 septembre au Lina (Edward Anseeleplein 2), projection et table d’hôte.

LA LOUVIÈRE :

16 septembre à la JOC (Rue sylvain Guyaux 32/B), à 18h.

LOUVAIN :

11 septembre à la JH Sojo (Eenmeilaan 35).

LIÈGE :

7 septembre à la Casa Nicaragua (Rue Pierreuse 23), après-midi No Border avec table ronde, projection, musique et bouffe (13h-21h).

14 septembre à partir de 12h au CPCR ( Rue Jonruelle 11) pour leFesti'fal, avec expo, musique, stands…

16 septembre à La Zone (Rue Méan 27), projections et table d'hôte ( FILMS ).

19 septembre à CCKALI (Rue St Thomas 32), permanence spéciale de Come To Be.

NAMUR :

Infos à venir

Luttons contre l’invisibilisation et l’oubli des nombreuses morts que l’Etat provoque à ses frontières et dans les centres fermés. Pour la mémoire de Semira Adamu et de toutes les personnes que les politiques migratoires ont visé, violenté, réprimé, tué. Opposons-nous à l’extension de la machine à enfermer et à expulser.

1Les centres fermés séquestrent des personnes pour cause de « situation administrative irrégulière » et ont pour but officiel de déporter ces personnes détenues hors du territoire belge par avion, de force. Autrement dit, ces centres privent de liberté des personnes ayant pour seule infraction à leur charge de n’avoir pas les « bons » papiers.

[NLD]

Mobilisatieweken rond de manifestatie van 22 september tegen de opsuiting van migranten zonder papieren

Op zondag 22 september wordt er in Charleroi gedemonstreerd tegen de opsluiting van mensen zonder papieren en het geweld van het migratiebeleid.

Charleroi, omdat de regering in Jumet (gemeente Charleroi) van plan is om tegen 2028 een gesloten centrum1 met in totaal 200 plaatsen te bouwen, waarmee het het grootste gesloten centrum van België zou worden.

22 september ter nagedachtenis aan Semira Adamu, een verzetsstrijdster zonder papieren die in 1998 door de politie werd gedood tijdens haar zesde uitwijzingspoging. Deze datum herinnert ons aan haar dood, evenals die van Mawda (gedood door de politie in 2023) en Tamazi (die in 2023 stierf in een detentiecentrum), veroorzaakt door racisme en migratiebeleid. We komen samen ter nagedachtenis van hen en van alle anderen, anoniem, aan de grenzen, in de zee, op de wegen, elke dag.

In de weken voor de betoging hebben verschillende groepen uit heel België hun krachten gebundeld om een aantal evenementen te organiseren die verband houden met de strijd tegen de opsluiting van mensen zonder papieren. Deze evenementen zijn zowel bedoeld om mensen te mobiliseren voor 22 september als om ons te organiseren en onze stem te verheffen tegen het racistische en moorddadige migratiebeleid.

Doe met ons mee in Vlaanderen, Wallonië en Brussel voor filmvertoningen, discussies, podcasts en solidariteitsmaaltijden om ons eraan te herinneren dat er maar één oplossing is : een einde aan de gesloten centra, een einde aan de grenzen en vrijheid van verkeer en vestiging voor iedereen !

!MEER INFO VOLGT, VERGEET NIET OPNIEUW TE CHECKEN !

BRUGGE :

18 september in de Snuffel, verdere info volgt

BRUSSEL :

20 september in de DK (Denemarkenstraat 70B) filmproject « Bamako » en discussie georganiseerd door zone neutre

21 september in Cinema Nova (Arenbergstraat 3), Semira-avond « Niet vergeten, niet vergeven », volkskeuken, podcast, filmprojectie en discussie

GENT :

15 september in de Lina (Edward Anseeleplein 2), vertoning en volkskeuken

LA LOUVIERE :

16 september in de JOC (Sylvain Guyauxstraat 32/B), 18 uur.

LEUVEN :

11 september in de JH Sojo (Eenmeilaan 35)

LUIK :

7 september in Casa Nicaragua (Rue Pierreuse 23), No Border-middag met rondetafel, vertoning, muziek en eten (13.00 - 21.00 uur).

14 september vanaf 12 uur bij het CPCR (Rue Jonruelle 11) voor het Festi'fal, met tentoonstelling, muziek, kraampjes...

16 september in La Zone (Rue Méan 27), voorstellingen en volkskeuken.

19 september in CCKALI (Rue St Thomas 32), speciale permanentie Come To Be.

NAMEN :

Info volgt

Laten we strijden tegen de onzichtbaarheid en vergetelheid van de vele doden die de staat veroorzaakt aan zijn grenzen en in gesloten centra. Ter nagedachtenis aan Semira Adamu en alle mensen die het doelwit zijn van het migratiebeleid, die geschonden, onderdrukt en gedood worden. Laten we ons verzetten tegen de uitbreiding van de detentie- en uitzettingsmachine.

1 De gesloten centra houden mensen vast op grond van hun “onregelmatige administratieve situatie” en hun officiële doel is om hen met geweld per vliegtuig België uit te zetten. Met andere woorden, deze centra beroven mensen van hun vrijheid, met als enige overtreding dat ze niet over de “juiste” papieren beschikken.

[ENG]

Weeks of mobilisation around the demonstration 22 september against the detention of undocumented migrants

There will be a demonstration in Charleroi on Sunday 22 September against the detention of undocumented migrants and the violence of migration policies.

Charleroi because the government in Jumet (Charleroi municipality) plans to build a detention center1 with a total of 200 places by 2028, which would make it the largest detention centre in Belgium.

22 September in memory of Semira Adamu, an undocumented resistance fighter killed by police in 1998 during her sixth deportation attempt. This date reminds us of her death, as well as that of Mawda (killed by police in 2023) and Tamazi (who died in a detention centre in 2023), caused by racism and migration policies. We gather in memory of them and all others, anonymously, at the borders, in the sea, on the roads, every day.

In the weeks leading up to the demonstration, various groups from across Belgium have joined forces to organise a number of events related to the fight against the detention of undocumented migrants. These events aim both to mobilise people for 22 September and to organise and raise our voices against racist and murderous migration policies.

Join us in Flanders, Wallonia and Brussels for film screenings, discussions, podcasts and solidarity meals to remind us that there is only one solution : an end to detention centres, an end to borders and freedom of movement and settlement for all !

!MORE INFO TO FOLLOW, DON’T FORGET TO CHECK BACK AGAIN !

BRUGES :

Info to come

BRUSSELS :

20 September at DK (Rue de Danemark 70B), screening of the film ‘Bamako’ and discussion organised by Zone Neutre.

21 September at Cinema Nova (Rue d'Arenberg 3), « Semira : not forgoten, not forgiven » evening, solidarity meal, podcast, filmscreening and discussion.

GHENT :

15 September at Lina (Edward Anseeleplein 2), filmscreening and solidarity meal.

LA LOUVIÈRE :

16 september at the JOC (Rue sylvain Guyaux 32/B), at 18pm.

LOUVAIN :

11 September at the JH Sojo (Eenmeilaan 35).

LIÈGE :

7 September at Casa Nicaragua (Rue Pierreuse 23), No Border afternoon with round table, projection, music and food (1pm-9pm). ( MORE PRECISE TIMETABLE ?)

14 September from 12 noon at the CPCR ( Rue Jonruelle 11) for theFesti'fal, with exhibition, music, stands...

16 September at La Zone (Rue Méan 27), filmscreenings and solidarity meal.

19 September at CCKALI (Rue St Thomas 32), special Come To Be event.

NAMUR :

Info to come

Let us fight against the invisibility and oblivion of the many deaths caused by the state at its borders and in closed centres. In memory of Semira Adamu and all those targeted by migration policies, violated, oppressed and killed. Let us oppose the expansion of the detention and deportation machine.

1 The detention centres hold people based on their ‘irregular administrative situation’ and their official aim is to forcibly deport them by plane from Belgium. In other words, these centres deprive people of their freedom, the only offence being that they do not have the ‘right’ papers.