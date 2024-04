Soirée Lutte des classes et alimentation

Rendez-vous pour une rencontre sur le thème « Lutte des classes et alimentation » à Espace Social Télé-service.

L’alimentation est un droit humain, pourtant de nombreuses personnes n’y ont pas accès. En Belgique, en 2021, 600 000 personnes ont recouru à l’aide alimentaire et 20% de la population belge est menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Comment garantir un accès à tous.tes à une alimentation de qualité ? Quelle est aujourd’hui la situation de l’aide alimentaire ? Quelles injonctions alimentaires pèsent sur les personnes des milieux populaires ? Comment penser les luttes écologistes et alimentaires en incluant les personnes racisées et les personnes issues des classes populaires ? Comment sortir l’alimentation d’une logique capitaliste ? Comment mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation ?

Au programme :