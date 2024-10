Soirée de soutien Palestine

Extrême-droite / Antifascisme

[Turquie/Kurdistan] Attaque à Ankara – bombardements au Rojava

Un commando d’une femme et d’un homme, a attaqué à la bombe et au fusil d’assaut siège de Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), à Kahramankazan, à environ 40 kilomètres au nord d’Ankara. L’attaque a fait cinq morts et 22 blessés parmis le personnel de la société qui conçoit et fabrique les drones utilisés par...