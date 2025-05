[Spectacle/Discussion] Ouragan, suivi du vis-à-vis « livreurs en lutte »

Le vendredi 13 juin à partir de 20h15...

Le Théâtre des Martyrs vous invite à vous plonger dans la thématique des livreur·euses à vélo, le temps d’une soirée, au travers d’un spectacle de théâtre-danse et d’une discussion après la représentation.

Ouragan

Le spectacle nous raconte la nuit d’insomnie d’Abdeslam, livreur de nouilles à vélo. Seul dans son appartement, ce travailleur jetable se confronte à une forme de violence sournoise, celle de la jungle urbaine… Mêlant théâtre et danse, ce personnage se démultiplie en cinq performeurs issus de différents univers artistiques pour aborder avec intelligence et simplicité, les thématiques de racisme, de genre et de consommation sur fond d’injustice sociale.

À l’occasion du spectacle Ouragan , nous vous invitons à rester en salle, à l’issue de la représentation, pour discuter de la thématique des livreur·euses à vélo, leurs conditions de travail, leurs vécus et leur lutte avec Ilyas Mettioui (metteur en scène du spectacle), Maxime Kouvaras, réalisateur du documentaire Livrer Bataille (ZIN TV) et un·e représentant·e de La Maison des Livreurs.

Livrer Bataille

A Bruxelles, Paris, ou Londres, les coursier·ères sont de plus en plus nombreux·ses à livrer des plats à domicile au profit de plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats dans des conditions pourtant de plus en plus précaires et dangereuses. Depuis 2017, des collectifs et des syndicats se mobilisent pour défendre leurs droits, tenir tête à ces multinationales et remettre en question le modèle qu’elles tentent d’imposer. Mais comment s’organiser face au capitalisme de plateformes ?

Film disponible ici : https://zintv.org/video/livrer-bataille/

La Maison des Livreurs

La Maison des Livreurs est un espace organisé par les livreurs, pour les livreurs. Elle est ouverte pour fournir tous les services utiles aux livreurs·euses et là pour donner tous les conseils et soutiens dont les livreurs·euses ont besoin. Un endroit pour que les livreurs·euses se posent, trouvent des infos, et s’organisent !

Comment y assister ?

Le spectacle est en vente au Théâtre des Martyrs. Il y a des réductions pour les seniors, moins de 30 ans, chercheur·euses d’emploi, Tickets article 27... shop.utick.be

La rencontre qui suit est gratuite.