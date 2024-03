[Table de jeu] Sudestan

🎲🎲 Le jeu de table du Sudestan est un outil pédagogique interactif qui permet de comprendre :

👉 Quels mécanismes sont à l’origine du fossé économique entre le Nord et les Suds et comment ceux - ci le maintiennent ;

👉 Les enjeux de domination entre pays et régions ;

👉 Les contraintes du contexte géopolitique international ;

👉 Et bien d’autres choses, on ne va pas vous spoiler 🤫

⭕️ Réparti.es en équipes, les participant.es deviennent les ministres de quatre pays imaginaires. Afin de les développer et de leur assurer une certaine stabilité, ils doivent composer avec leurs budgets, les pressions internationales, le contexte géopolitique, la dette et les lois du marché ♗♘♖♔

➡️ Si vous voulez nous rejoindre et explorer ces contraintes structurelles et démolir les mythes libéraux traditionnels…

➡️ Rendez-vous mercredi 3 avril à 18H au Steki (Rue Gustave Defnet 4, 1060 Bruxelles), en face de la Vieille Chechette 😉

⚠️⚠️ 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗨𝗛𝗔𝗜𝗧𝗘𝗘 par mail ( pablo@cadtm.org ) ou via messenger à la page du CADTM ⚠️⚠️