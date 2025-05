[Suisse] Détention et menace d’expulsion d’un ancien combattant kurde

Baban a été grièvement blessé lors d’affrontements en 2015, en perdant notamment un bras et lui laissant encore de fortes séquelles physiques et psychologiques. En 2016, il demande l’asile en Suisse qui rejette sa demande des années plus tard. Ses amis contestent l’extradition en Irak soulignant le risque pour sa sécurité en tant qu’ancien combattant contre Daesh et pour sa santé. En effet, Baban reçoit actuellement un traitement médical pour ses blessures complexes.