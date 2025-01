Temps pour la Révolution !

📍70b Rue de Danemark (DK)

📅 28-01 - 18:00

La Révolution du Rojava a commencé en 2012 avec la déclaration d’autonomie de Nord et de l’Est de la Syrie. Plus d’une décennie après le début de cette révolution sociale, multiculturelle et féministe continue de se développer et de s’étendre. L’État turc tente actuellement de mener une invasion militaire du territoire autonome afin d’en terminer avec cette expérience révolutionnaire, mais la résistance historique des peuples de la région empêche toute progression de l’invasion.

Le paradigme de la Modernité Démocratique sur lequel se base la Révolution du Rojava reste souvent peu connus. Développé par Abdullah Öcalan, il sert de guide au Mouvement de libération du Kurdistan. Rejetant l’État-nation, ce paradigme propose un projet de société basé sur la démocratie radicale, la libération des femmes et l’écologie sociale.

Au delà du Moyen-Orient comment ce paradigme pourrait-il servir de guide pour le développement de nouvelles dynamiques révolutionnaires ?

Comment depuis plusieurs années des jeunes s’organisent pour construire le confédéralisme démocratique internationalement ?

Cette soirée est proposée par Lêgerîn, un magazine fondé au Rojava, qui aujourd’hui est développé de manière autonome par des jeunes présents sur tous les continents.