THÉÂTRE-FORUM : « ON FAIT LA RÉVOLUTION, BÉBÉ ! »

💥 Un spectacle interactif pour bousculer le sexisme dans les milieux militants ! 💥

Quand ?

— > Ouverture des portes : 18h30 (bar et petite restauration)

— > Début du spectacle : 20h00 pile

Où ?

À l’îlot111 – Rue de Liverpool 23, Bruxelles

Mixité choisie sans mecs cis

(événement réservé aux personnes ne s’identifiant pas comme des hommes cisgenres)

Entrée libre – Parce que la révolution appartient à tout le monde !

🔎 Le théâtre forum, c’est quoi ?

Une situation réelle, une oppression vécue, un moment où on aurait voulu réagir autrement… On la rejoue, ensemble, et cette fois, on prend le pouvoir sur l’histoire !

Les spectateur.ices deviennent acteur.ices : monte sur scène, remplace un personnage et tente une nouvelle issue. S’entraîner à agir, c’est déjà commencer à changer le monde.

Si tu as déjà ressenti du sexisme dans les milieux militants, si tu t’es retrouvé.e sans réponse face à une situation injuste, si tu veux expérimenter des pistes d’action collectives… cet événement est fait pour toi ! 💪🏽

Un moment joyeux, slamant, chantant, c’est le printemps et la révolution !

Viens, partage, entraîne-toi, et surtout : construisons ensemble des alternatives.

🔥 On a hâte de t’y voir 🔥

Par le collectif « On fait la révolution bébé ! »

et en partenariat avec Chahut Asbl