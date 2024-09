[USA] De nouveaux incendies contre cop city

Les agences fédérales ATF et FBI, ainsi que le Bureau d’enquête de Géorgie et les unités d’enquête sur les incendies criminels des villes de DeKalb et d’Atlanta enquêtent sur un incendie criminel présumé à Atlanta mercredi matin 14 août, contre un chantier de construction d’une entreprise précédemment ciblée en raison de son rôle dans la construction d’un centre de formation de la police géant : Cop City. L’incendie s’est produit sur Memorial Drive, et les deux engins de chantier incendiés vers 2h du matin appartenaient à l’entreprise Brent Scarborough and Company. Le chef de la police d’Atlanta (APD) a offert une prime de 200 000 dollars pour toute information permettant l’arrestation des responsables de l’attaque.

Lors de sa dernière mise à jour publique sur le centre de formation de la police, le maire d’Atlanta Andre Dickens a déclaré que 10 millions de dollars de dégâts avaient été causés dans la région métropolitaine d’Atlanta lors d’attaques contre des entreprises contractantes et contre des chantiers de Cop City. Les autorités municipales ont estimé que le mouvement d’opposition avait, par les dégâts et les retards induits, fait grimper le coût du projet Cop City, de 90 à près de 110 millions de dollars.