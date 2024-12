Un ex-policier violent arrêté en uniforme et armé à Molenbeek alors qu’il tentait d’entrer par effraction dans un immeuble

Santé / Soins

Les grèves de la faim en centre fermé

Dans le centre fermé de Merksplas, ce 5 décembre 2024, plus de dix détenus ont entamé une grève de la faim depuis déjà plusieurs jours. Six d’entre eux ont été ce jour mis en “isolation”. Hunger strikes in detention centres Hongerstakingen in gesloten centra Très régulièrement, notre collectif est alerté de...