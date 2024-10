Un militant pro-palestinien risque 4 ans de prison pour avoir incendié 2 chars militaires belges

Fin septembre se tenait le procès d’un militant pro-palestinien ayant incendié deux chars de l’armée belge en 2022. Ces tanks avaient été produits par une entreprise d’armement israélienne, OIP Sensor System, une filiale de la multinationale israélienne ELBIT System. Le procureur fédéral du tribunal de Dendermonde a requis 4 ans de prison contre ce militant, avec des conditions de sortie probatoire (c’est-à-dire une possibilité de sortir avant la fin de sa peine, sous conditions).

Nous sommes le 28 août 2022, lorsqu’un militant pro-palestinien se rend sur les locaux de l’entreprise d’armement OIP à Audenaarde en Flandre. Après avoir tenté de lancer un cocktail molotov à l’intérieur du bâtiment, le militant a mis le feu à deux chars belges. Ces derniers devaient être équipés avec du matériel d’OIP-Elbit, entreprise israélienne qui produit la majorité des armes et technologies militaires utilisées par Israël et qui sont utilisées dans la colonisation et le génocide en cours en Palestine.

À l’issue de l’incendie, les deux chars sont complètement détruits, menant à des dégâts évalués à 2,4 millions d’euros. Deux tags avaient également été apposés sur la façade du bâtiment, « Shut Elbit Down » ainsi que « One State Palestina » (« Neutralisez ELBIT » et « Un État en Palestine »). Le procureur du roi a requis 4 ans de prison, expliquant que l’action était bien préparée et commentant « Il n’y a rien de mal à avoir des pensées radicales en soi, mais c’est problématique lorsqu’elles conduisent à des actions violentes. »

L’avocat du militant a cependant expliqué qu’il s’agissait d’un acte spontané après l’écoute d’un podcast au sujet de la cause palestinienne « J’ai eu l’impression que personne ne se souciait de la situation sur place, et cela m’a bouleversé« . Le prononcé du tribunal devrait tomber le 23 octobre.

Sources :