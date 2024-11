Un policier tente de tuer son ex-femme, il ne sera pas condamné

Le 1er décembre 2023, un policier de 33 ans se rend au domicile de son ex-femme, elle aussi policière. Il est armé, il a l’intention de la tuer et de se suicider par la suite. Par chance, elle réussit à s’enfuir de son domicile. Le média 7sur7, complaisant avec le policier, raconte qu’il « avait du mal à accepter la rupture et voulait donner une nouvelle chance à cette relation, ce que la femme refusait. » Une arme, des cartouches, ainsi que deux lettres annonçant le meurtre de sa femme et son suicide ont été retrouvées sur place.

Le tribunal correctionnel de Malines a décidé d’octroyer une suspension de prononcé probatoire pour le policier, reconnu coupable de harcèlement. Cela signifie que bien que les faits sont reconnus, il ne sera pas poursuivi s’il respecte les conditions qui lui sont imposées par le tribunal. Soit, entre autres, une interdiction de prendre contact avec la victime, le suivi d’une thérapie et 750 euros d’indemnité (provisoire) à verser à la victime.

Selon les informations rapportées par la presse, le tribunal ne semble pas avoir retenu la volonté de meurtre dans sa condamnation. En effet, il est uniquement indiqué que le policier a été reconnu coupable de harcèlement. Une décision aberrante qui illustre l’impunité dont bénéficie les policiers et les crimes sexistes. Nous n’avons pas réussi à savoir si le policier est encore en fonction ou non.

