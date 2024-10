Arpentage | Pop fascisme

“Une nouvelle forme d’extrême droite, dont l’essor passe essentiellement par internet, séduit une partie de la jeunesse « connectée ». S’enracinant dans la « dissidence », la nouvelle droite ou la

pensée identitaire, elle répand ses idées sur les réseaux sociaux, les médias alternatifs et les forums avec une vitalité qu’on ne lui connaît pas dans la rue. De l’influenceur lifestyle au dessinateur de BD, de l’humoriste au lanceur d’alerte, elle s’appuie sur des stratégies diverses pour séduire hors du cadre de la politique traditionnelle. Ce livre propose une enquête immersive sur ces figures influentes du web, sur leurs moyens de diffusion et de subsistance. L’extrême droite a-t-elle gagné la bataille culturelle en ligne ?”

Maxime MACÉ et Pierre PLOTTU sont journalistes spécialisés dans la couverture de l’extrême droite et de sa marge radicale. Après plusieurs années en tant qu’indépendants, ils œuvrent désormais à Libération où ils animent notamment la newsletter hebdomadaire dédiée Frontal. Ce livre est leur premier ouvrage.

Un arpentage c’est quoi ?

Une méthode de lecture collective issue de la culture ouvrière.

