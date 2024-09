[Valparaíso (Chili)] 3e Feria del Libro Anarquista, le 12 octobre 2024

Compañerxs, amies et affinités,

Avec les vents du printemps soufflant [dans l’hémisphère sud], nous aimerions vous inviter à participer à la troisième édition de la Feria du Livre Anarchiste de Valparaíso, qui se tiendra le 12 octobre dans l’espace Katarcis.

Avec cette date symbolique, nous voudrions problématiser et débattre sur l’extractivisme et la spéculation qui se fait avec la terre, en prenant comme antagonismes de ces pratiques de dévastation, les expériences d’organisation et de lutte dans le présent et tout au long de l’histoire.

Comme lors de chaque édition, nous aurons des forums, des discussions, des stands de livres, des ateliers et de la musique. Nous espérons que cet espace de rencontre facilitera les dialogues qui rendront possibles de nouveaux horizons d’action aux participant·es, permettant de nourrir les idées et les positions, et ainsi continuer à collectiviser les expériences et les savoirs.

Dès le 15 septembre, nous ouvrirons l’appel à de nouveaux éditeurs et autres exposant·es qui voudraient participer.

Un abrazo fraternel pour toutes et tous.

3e Feria del Libro Anarquista de Valparaíso

Samedi 12 octobre 2024

Espacio Katarcis (Avenida Francia con Baquedano)