Vers le 8 mars : un cycle d’événements intersectionnels pour nous approcher de la journée de grève et de contestation avec conscience

Ce parcours idéal culminera dans le cortège de samedi 8, auquel nous vous invitons à vous joindre 🔥 💜 🖊️ Atelier d’Autoconscience Littéraire animé par AWG London

Samedi 1er mars de 14h00 à 18h00

Dans notre espace au Rue de Mérode 198, Saint-Gilles

Inscriptions par e-mail à incendiarie@gmail.com

Participation libre, prix conseillé : 10€

L’événement se tiendra en italien. 🎥 Projection du film « Scuola senza fine » d’Adriana Monti

Samedi 1er mars de 19h30 à 21h00

Dans notre espace au Rue de Mérode 198, Saint-Gilles

Avec introduction de Lea Melandri en visioconférence.

Entrée libre.

L’événement se tiendra en italien. 🎭« We stand (up) with Palestine »

Lundi 3 mars de 19h00 à 21h00

Dans notre espace au Rue de Mérode 198, Saint-Gilles

Cabaret décolonial de Rachele Borghi.

Entrée libre.

L’événement se tiendra en italien. 🗣️📖Lecture performative de « Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema-mondo » de Rachele Borghi

Mardi 4 mars de 18h30 à 21h00

Dans notre espace au Rue de Mérode 198, Saint-Gilles Entrée libre. L’événement se tiendra en italien. 🪧 Soirée portes ouvertes

Mercredi 5 mars de 18h30 à 21h00

Dans notre espace au Rue de Mérode 198, Saint-Gilles

Venez rencontrer Incendiarie ! Atelier d’affiches en vue de la manifestation du 8 mars.

Bring Your Own Material. 🎥 Projection du film « Sisters » de Marianna Fumai

Jeudi 13 mars de 19h00 à 22h00

Au centre culturel Elzenhof, Avenue de la Couronne 12, Ixelles

En collaboration avec Arci Bruxelles.

Le film sera projeté en italien avec sous-titres en anglais. 🍺Pendant tous les événements, le bar de soutien au financement de l’espace sera ouvert. Les événements de la programmation sont ouverts à tou·tes.

Voir en ligne : For more information you can contact us on Instagram