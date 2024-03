Vidéo : 8 mars immersion dans le bloc internationaliste et féministe

Bruxelles Des Vies : 8 mars - Immersion dans le bloc féministe internationaliste Lecture

Ce vendredi 8 mars, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes*, le @brifbruxelles a appelé à un bloc féministe internationaliste, dans le but de refuser une « instrumentalisation du féminisme dans les politiques racistes, islamophobes et impérialistes. […] Ce bloc se veut au croisement des luttes de genre, de race et de classe ». Nous les avons interviewé·es en fin de manifestation.