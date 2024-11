Violences policières : Sabrina et Ouassim : des policiers acquittés et des peines allégées

En décembre 2023, les trois policiers impliqués dans la mort de Sabrina et Ouassim ont été reconnus coupables d’homicide involontaire, 6 ans après les faits. Ils ont été condamnés à des peines de 10 mois, 8 mois et 5 mois, toutes avec un sursis pour la moitié de la durée établie. Les policiers en question ont fait appel et ce jeudi 14/11 et un nouveau verdict a été rendu. Deux policiers sont finalement acquittés et le troisième bénéficie d’une réduction de peine de 10 à 6 mois de prison.

Pour rappel, le 9 mai 2017, Ouassim (24 ans) et Sabrina (20 ans) ont été tué·es lors d’une course-poursuite avec la police à Bruxelles.

Iels circulaient en moto lorsque une patrouille de police tenta de les interpeller en raison d’une « vitesse inadaptée et sans l’équipement adapté ». Sabrina ne portait pas les chaussures réglementaires pour rouler à moto. La moto ne s’arrête pas et alors qu’à l’aide du relevé de plaque, les policiers connaissaient l’identité du conducteur, la patrouille de police décide d’entamer une course-poursuite. Lors de celle-ci, la voiture de police sera flashée à 143 km/h sur l’avenue Louise, derrière la moto de Sabrina et Ouassim.

L’accident a eu lieu lorsqu’une camionnette de police s’est placée en travers du chemin de la moto, causant une collision qui aura été mortelle pour Sabrina et Ouassim.

Les policiers avaient été condamnés pour avoir fait barrage de manière dangereuse et inadaptée, en disproportion totale avec le prétendu délit de Sabrina et Ouassim.

Les familles des victimes font face à un renouvellement de leur douleur. Au bout d’une longue quête de justice de près de 7 ans, elles estimaient déjà en 2023 que les condamnations étaient bien clémentes face à la mort de leurs proches et ne voient aujourd’hui pas le moindre soutien dans le nouveau verdict de la justice.

Pour plus d’informations sur les circonstances de la mort de Sabrina et Ouassim nous vous renvoyons vers nos précédentes publications à ce sujet, notamment un compte-rendu du procès de décembre 2023.

Nous renouvelons ici notre soutien aux proches de Sabrina et Ouassim, et plus largement aux proches et victimes de violences policières.

Sources :