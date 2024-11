Week-end de la Riposte

En perspective de la manif contre les violences sexistes, Le Front FéministeS du réseau ADES, vous invite au 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐢𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 et vous propose un programme de feu

Regardez bien le détail des activités : certains ateliers sont en mixité choisie FINTA, d’autres sont ouverts aux personnes de tous les genres

N’oubliez pas d’amener du CASH

Toutes les activités sont à prix libre ; le prix libre et conscient invite à réfléchir au montant qu’on estime juste au regard de ses possibilités financières. Le prix ne doit jamais être une contrainte et t’empêcher de participer ! L’argent est ensuite réparti entre les différents intervenant.es.

➡️➡️➡️Par ici les inscriptions⬅️⬅️⬅️

◾◾◾ LE VENDREDI 22 NOVEMBRE ◾◾◾

💥Soirée à l’Adés’If

⏰ De 18h30 jusqu’à minuit 📌 Au Point de Chut’, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 5€

👥 Ouvert à toustes

Le Front FéministeS sera derrière le bar du point de Chut’ ! Viens boire un verre, amène tes frites-mayo, invite tes copaines. Derrière les platines, des artistes FINTA viendront nous ambiancer

19h30 : Luma @luma_pola reggaeton, latino electro et afrobeat

20h45 : Madeleine de Hagen @verresurverredecubalibre weirdo rock

◾◾◾ LE SAMEDI 23 NOVEMBRE ◾◾◾

💥Atelier sur les rivalités féminines et la sororité

⏰ Le samedi de 10h15 à 12h30📌 Au Point de Chut’, rue de Liedekeerke 71, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 6€

👥 Réservé au public FINTA (en mixité choisie sans mec cis)

Cet atelier abordera les enjeux liés à la rivalité par des jeux et exercices de théâtre accessibles à toustes. En allant chercher dans nos vécus, en les partageant dans un espace bienveillant et ouvert, abordons ce sujet sous tous ses angles : est-ce que moi-même je me suis déjà senti·e en compétition avec une femme* sans trop de raison concrète ? Ou à l’inverse, est-ce que j’ai senti qu’une femme* de mon entourage agissait bizarrement avec moi ? Est-ce que c’était à mon travail, dans mon groupe d’ami·es ou encore dans le cadre d’une relation romantique ? Combien de fois est-ce que j’ai entendu dire qu’il n’y avait rien de pire que les femmes* entre elles ? Ou bien que je n’étais pas "comme les autres" ? Et puis, on pourrait aussi simplement penser à cet atelier comme un moment qu’on passe ensemble pour réfléchir et agir, pour faire collectif, se sentir plus fort·es face à tout ce qui nous impacte encore et vivre un chouette moment de partage !Aucun prérequis n’est nécessaire, à part être intéressé·e et concerné·e par le sujet.

💥Arpentage du livre Se défendre d’Elsa Dorlin

⏰ Le samedi de 10h15 à 13h15📌 Sall’Ariée, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 3€

👥 Réservé au public FINTA

Une ligne de partage oppose historiquement les corps « dignes d’être défendus » à ceux qui, désarmés ou rendus indéfendables, sont laissés sans défense. Ce « désarmement » organisé des subalternes pose directement, pour tout élan de libération, la question du recours à la violence pour sa propre défense. Des résistances esclaves au jiu-jitsu des suffragistes, de l’insurrection du ghetto de Varsovie aux Black Panthers ou aux patrouilles queer, Elsa Dorlin retrace une généalogie de l’autodéfense politique.

💥Atelier d’autodéfense féministe

⏰ Le samedi de 13h50 à 17h📌 A Namahn, Rue de la Limite 21, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 6€

👥 En mixité choisie de femmes, cis et trans, et de personnes trans de tous les genres

S’encourager à RIPOSTER lors de harcèlements ou d’agressions, qu’elles soient physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles, par des proches ou des inconnu.e.s.

Pratiquer des TECHNIQUES PHYSIQUES ET VERBALES par le biais de discussion, de mises en situation et de jeux de rôle.

Apprendre à SE PROTÉGER dans une ambiance coopérative et chaleureuse avec d’autres personnes concernées

S’AFFIRMER au quotidien, agir sur la peur, se sentir plus libre et plus confiant.e.

Se concentrer sur ce que l’on PEUT faire, et non sur ce que l’on ne peut pas faire.

La participation à l’atelier entier est attendue. Pas besoin d’une condition physique entrainée ou de pratique sportive. Pas besoin de tenue particulière.

💥Atelier d’autodéfense verbale avec le plan Sacha

⏰ Le samedi de 16h15 à 17h45📌 A Namahn, Rue de la Limite 21, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 4€

👥Réservé au public FINTA

Si vous aimeriez apprendre à vous défendre verbalement face au harcèlement, cet atelier est pour vous ! Que vous soyez victime ou témoin, vous avez probablement déjà testé différentes stratégies qui vous correspondent et fonctionnent plus ou moins. Dans cet atelier, nous vous proposons des petits et grands exercices pour partager vos trucs et astuces, apprendre de nouveaux outils, et renforcer votre non.

Le Plan SACHA est une organisation qui lutte depuis 2018 contre le harcèlement et les agressions en milieu festif. A travers trois axes de travail ( → formation, sensibilisation, et prise en charge) nous accompagnons les professionnel·le·s et le public du monde de la fête pour promouvoir la culture du consentement et rendre nos lieux de fête les plus safe possible.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.plansacha.be, ou sur nos réseaux sociaux @plan_sacha

💥Présentation et discussion avec le collectif Matrisses

⏰ Le samedi de 17h30 à 19h📌 Point de Chut’, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 3€

👥Réservé au public FINTA

Le Collectif Matrisses vous invite à sa présentation et discussion sur les possibles alternatives à la justice pénale en cas de situations de conflit, agression ou violence. Ces autres pratiques de justice visent à autonomiser d’avantage les personnes dans la prise en charge de telles situations, et à se passer des logiques pénales qui reproduisent des souffrances et des violences. Le collectif tente de réfléchir sur la question suivante : comment les agressions sexuelles et sexistes peuvent-elles être prises en charge collectivement ?

💥Conférence gesticulée Fallait pas nous crêper le chignon

⏰ Le samedi de 20h à 21h30📌 Au Point de Chut’, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 6€

👥 Réservé au public FINTA

Il y a des moments où l’envie nous prend de regarder le moche, le difficile, ce qu’on a du mal à admettre parce qu’on préfère se raconter que « c’est pas nous ça ». À l’heure du post Metoo et de la sororité brandie en étendards, je vous propose donc que nous nous arrêtions un instant pour examiner les questions de rivalité féminine. À l’écran ou dans nos vies, quelle est la réalité et l’importance de ce phénomène ? D’où vient-il ? Comment va-til jusqu’à imprégner les sphères les plus intimes de nos vies ? Des clichés qu’on a intégrés à la mise en concurrence des femmes en passant par les drames amoureux, qu’est-ce qui se joue réellement quand une relation entre deux femmes* est mise à mal ? Pourquoi est-ce qu’on attend de moi que je déteste les exs de mon mec et la meuf de mon ex ? Et puis…comment en sortir ? SPOILER ALERTE : on parlera patriarcat, émancipation et adelphité. Mais on le fera en se serrant les coudes !

◾◾◾ LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE ◾◾◾

💥Arpentage Salaire contre le travail ménager de Silvia Federici

⏰ Le dimanche de 10h à 12h📌 A Sall’Ariée, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

🎟️ Prix libre, mais prix conseillé : 3€

👥 Réservé au public FINTA

« Ils disent que c’est de l’amour, nous disons que c’est du travail non payé. Ils l’appellent frigidité nous l’appelons absentéisme. Chaque fausse couche est un accident de travail. L’homosexualité comme l’hétérosexualité sont des conditions de travail... mais l’homosexualité est le contrôle ouvrier de la production, et pas la fin du travail. Plus de sourires ? Non, plus d’argent. Rien ne nous donnera plus de pouvoir, sinon de détruire les vertus consolatrices d’un sourire. Névroses, suicides, « désexualisation » sont les maladies de la ménagère. »

💥Préparation de la manif : Atelier chants, banderoles et soupe

⏰ Le dimanche à 10h30📌 Au Point de Chut’, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

👥 Réservé au public FINTA

Viens te réchauffer collectivement autour d’une soupe avant le départ de la manifestation ! Plein d’activités au programme : préparation de matos de manif, échauffement de nos voix, préparation de slogans, empowerment collectif, quelques mots sur la charte BASTA... et c’est aussi le moment d’échanger sur l’actualité des luttes contre les violences sexistes et sexuelles.

💥Départ groupé

⏰ Le dimanche à 13h15📌 Au Point de Chut’, rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse

👥 Ouvert à tout le monde

En route pour la manif ! On part tous ensemble du Point de Chut’ à pied ou à vélo à la Place Poelaert pour battre le pavé en paillette et en chanson ✊📣🎶

Les places pour certains ateliers sont limitées, donc n’attendez pas trop avant de vous inscrire !

➡️➡️➡️Par ici les inscriptions⬅️⬅️⬅️

* FINTA : Femme, Intersexe, Non-binaire, Trans, Agenre

* n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins spécifiques en termes d’accessibilité.