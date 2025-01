YEAM : formation initiale à l’accompagnement admin & juridique d’une perosnnes sans papiers

Le contexte politique en Belgique inflige aux personnes sans papiers une multitude de conditions administratives et de violences institutionnelles.

Le projet Y EN A MARRE (YEAM) est né du constat de la mécanique de découragement et de la nécessité pour les personnes sans papiers de s’organiser elles-mêmes.

YEAM propose de mettre en lien un.e membre de la Voix des Sans Papiers de Bruxelles avec une personne soutien pour accompagner et renforcer la personne « sans papiers » dans ses démarches juridiques et administratives ainsi que dans sa trajectoire personnelle vers de meilleures conditions de vie et de réappropriation de ses droits.

Dans le cadre de ce projet, la Voix des Sans Papiers de Bruxelles propose une journée et demie de formation initiale basée sur les enjeux suivants :

Quelle est l’histoire de la lutte politique des sans-papiers en Belgique ?

? Qu’est-ce que la Voix des Sans-Papiers ?

? Le projet YEAM ? Sur quels principes reposent la demande d’asile et de régularisation et comment fonctionnent-elles ?

? Sur quels principes reposent la demande d’asile et de régularisation et comment fonctionnent-elles ? Qu’est qu’un accompagnement YEAM ?

Cette formation proposera une méthodologie participative. Les connaissances seront co-construites à partir des pratiques, expériences et témoignages des formateur.rices (sans et avec papiers) et participant.es. Elle entend apporter des outils en termes de savoir-faire et savoir-être et une réflexion sur l’éthique de la relation de soutien aux sans papiers.

Objectifs

A la fin de la formation, les participant·es auront :

une meilleure connaissance de la lutte des personnes sans-papiers, de la Voix des Sans-Papiers et du projet Y EN A MARRE !!!

une meilleure connaissance des procédures juridiques en lien avec la demande d’asile et la demande de régularisation ;

une meilleure connaissance de ce qu’est un accompagnement et des différentes étapes qui le compose ;

pu travailler sur leurs attentes en lien avec le projet Y EN A MARRE et l’accompagnement.

Public

Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par le projet Y EN A MARRE et désireuse d’entamer un accompagnement d’une personne sans-papiers, membre de la Voix des Sans-Papiers.

Le groupe est limité à 20 participant.es, sans et avec papiers.

Informations pratiques

Quand ?

Le samedi 18 janvier 2025 de 9h30 à 16h30

Le samedi 25 janvier de 10h à 14h30

Où ?

Occupation des Femmes sans papiers, chaussée d’Alsemberg 215 - 1190 Forest (Arrêt Albert)

(habituellement, elle se déroule à l’occupation de la Voix des sans papiers de Bruxelles à Ixelles)

P.A.F :

La formation est gratuite, y compris pour le repas et catering proposés par des membres de la Voix des Sans Papiers. le samedi, des objets politiques et artistiques seront présentés créés par des membres du collectif.

Un prix libre et solidaire de participation peut être versé sur le compte du collectif.

—

Le projet YEAM (si vous n’êtes pas libre à ces dates de formation, d’autres séances sont proposées (3 fois / an).{{}}

Il est possible de venir rencontrer des membres du comité de pilotage 2 dimanches par mois pendant les permanences)

—

Cette formation vous intéresse ?

Informations et inscriptions par mail vspenamarre@gmail.com

Y EN A MARRE !!! est un projet à l’initiative des membres de la Voix des sans papiers de Bruxelles. Quelques soutiens historiques ont rallié le comité de pilotage.

—

Y EN A MARRE !!! est en partie soutenu par l’asbl CFS, L’Université Populaire de Saint-Gilles et la FWB.