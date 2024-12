Zadvengers - FILM + RENCONTRE - Nova Cinema

de Simon David, 2023, CH, eng/fr, stfr/en, 65’

FR

En Suisse romande, des militants et militantes écologistes occupent une colline pour lutter contre l’industriel Holcim qui veut transformer cette terre en ciment. Pour mener ce combat pacifique, tous·tes portent des masques de super-héros afin de rester anonyme. Ainsi, Hulk, Batman, Thor et Captain Anarchy tentent de créer un lieu utopiste dans lequel les normes sociales sont questionnées et où chacun·e peut trouver sa place. Mais ce lieu, ses habitantes et habitants sont grandement menacés par l’avancée des pelleteuses et la police qui prévoit de les évacuer. Le réalisateur Simon David se fait une petite place dans cette ZAD et documente toute l’énergie humaine déployée pour construire une alternative à nos modèles. Il porte un regard poétique sur la réalité du militantisme dans les zones à défendre.

🎤 Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

NL

In Franstalig Zwitserland bezetten milieuactivisten een heuvel om er te vechten tegen Holcim, een bedrijf dat het land wil omzetten in cement. Om anoniem te blijven in hun vreedzame strijd dragen ze superheldenmaskers. Zo proberen Hulk, Batman, Thor en Captain Anarchy een utopische vrijplaats te creëren. Een zone waar sociale normen in twijfel worden getrokken en waar iedereen zijn plaats kan vinden. Maar de droomplek en haar bewoners worden bedreigd door oprukkende graafmachines en de politie, die vastberaden is hen te evacueren. Filmmaker Simon David neemt zijn intrek in deze ’Zone à Defendre’ en documenteert de energie die wordt ingezet om een alternatief te bouwen voor onze structuren. Hij werpt een poëtische blik op de realiteit van de militanten in de ZAD’s.

🎤 De vertoningen worden gevolgd door ontmoeting met de regisseur.

⭐ Séance / Voorstelling : 10€ (soutien / steun) • 7€ (plein / vol) • 4€ (réduit / korting)

📍 Nova Cinema, rue d’Arenberg 3, 1000 Bruxelles