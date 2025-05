[atelier théâtre] EMPOWERMENT QUEER

Atelier théâtre - S’émanciper par la scène

Il s’agit d’un atelier pour débutant·e·s, adressé aux personnes LGBTQIA+, inclusif et adaptable selon les envies et les besoins des participant·e·s.

L’animateurice, absolème, explore les univers du théâtre, du cirque et de la danse. Iel aspire à attraper du beau, du rêve et de la douceur. Iel proposera de créer en collectif et de fabriquer des bulles à plusieurs où tout est possible. Cela grâce à de la danse « libre », du drag, des jeux joyeux, des supers exercices de théâtre, des musiques magiques et grâce aux fleurs ! Cet atelier est très flexible et fait pour répondre à vos envie besoins. Par exemple : travailler sur l’expression orale, la voix, l’aisance dans son corps, explorer les passings de genre, le travail de confiance et de présence, la joie et la fluidité... Iel se réjouis déjà fort de créer avec vous !

L’atelier du 5 juin portera sur le corps, se le réapropirer, y être présent.e, et s’y sentir en joie !

Quand ? le jeudi 5 juin, de 18h à 19h30, pendant la permanence bruxelloise de Genres Pluriels !

Où ? Au Centre Communautaire LGBTQIA+ des Grands Carmes, rue des Grands Carmes 22 - 1000 Bruxelles

Combien ? À prix libre !

Inscription par mail à absoleme.loroch@outlook.com

Theatre workshop - Empowerment through performance

This is a workshop for beginners, for LGBTQIA+ people, inclusive and adaptable according to the desires and needs of the participants.

The facilitator, absolème, explores the worlds of theatre, circus and dance. They aims to capture the beautiful, the dreamy and the gentle. They will propose collective creation and to create together some spaces where anything is possible. This will be achieved through free dance, drag, joyful games, theater exercises, magical music and flowers ! This workshop is very flexible and designed to meet your needs. For example : working on oral expression, voice, feeling at ease in your body, exploring gender passings, working on confidence and presence, joy and fluidity... They is already excited to create with you !

This workshop will focus on the body, we will explore it, be in it, and have joy with it.

When ? thursday 5th of june, 6-7.30pm, during Genres Pluriels’ Brussels office hours !

Where ? Grands Carmes LGBTQIA+ Community Centre, rue des Grands Carmes 22 - 1000 Brussels

How much ? Free price !

To register, email absoleme.loroch@outlook.com