★ Ouverture des portes de l’Arka Bibli ★

La bibliothèque de l’Arka ouvre ses portes le 20/02 !

★ L’arka bibli est une bibliothèque militante gratos et autogérée, ouverte à tousxtes et qui fonctionne sur adhésion (prix libre).

☆ Le projet est porté par un petit groupe de copaines qui se retrouve autour du concept de narration spéculative. L’objectif étant de nous permettre d’imaginer et de raconter des récits d’anticipations de futurs désirables et ainsi dépasser l’horizon capitaliste. On vise à proposer tant des analyses des systèmes de dominations qui façonnent nos sociétés que des ouvrages qui proposent d’autres horizons, au présent comme au futur.

★ Elle se situe au rez de chaussée de l’Arka, un squat fraîchement basé à Forest, où vivent quelques personnes et où des initiatives politiques se créent.

☆ Chaque jeudi on fait des permanences de 16 a 20h (les emprunts se font à ces moments-là) ! Viens nous rencontrer, te poser, t’informer, bouquiner, emprunter, lire un zine, discuter, boire un thé...

★ Pour fêter tout ça, on vous invite à une journée d’ouverture le 20/02 : ce sera notre première perm, de 16 à 20h, et on organise une projection surprise à 21h !

☆ Rendez-vous au Avenue Wielemans Ceuppens, 52, on vous attend nombreuxses !

N’hésitez pas à nous contacter pour proposer des choses (des livres, des projections, des arpentages et autres) à : arka.hic@proton.me