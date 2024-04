Après des décennies, Milan redevient le théâtre d’un meurtre politique : le 16 mars 2003, Dax, jeune antifasciste élevé dans la périphérie milanaise fréquentant les espaces occupés du quartier Ticinese, est tué à coups de couteau par trois extrémistes de droite. Quelques heures plus tard, des camarades arrivant aux urgences sont massacrés par les forces de l’ordre.

C’est la Nuit Noire de Milan et elle marque un tournant dans la vie d’une génération entière de jeunes, gravant dans leur histoire le devoir de mémoire. Depuis, l’histoire de Dax devient un patrimoine collectif, en Italie et en Europe, une mémoire vive qui, anniversaire après anniversaire, remplit les rues de Milan et contamine les luttes actuelles. Les voix d’amis, de camarades, d’une mère inlassable retracent les faits et antécédents de cette nuit, les événements judiciaires, les vécus personnels capables, vingt ans plus tard, d’inspirer encore puissamment les nouvelles générations.

Débat

Grâce à la présence de camarades venus de Monza (Milan), nous tenterons de comprendre comment la mémoire des événements peut se transformer de passive en active, devenant un véhicule de transmission de valeurs antifascistes dans le présent. Nous aborderons la question de l’évolution de la violence fasciste depuis le début des années 2000 jusqu’à aujourd’hui, analysant comment le fascisme en Italie s’est transformé. Nous voulons que cette soirée devienne une opportunité pour approfondir des thèmes cruciaux et pour réfléchir collectivement sur la signification de l’antifascisme aujourd’hui, sur ses objectifs et ses pratiques, en Italie et à l’étranger.