3e round ! Manifestation contre la nouvelle Réforme du Décret Paysage

⏰️ L’urgence est là ! Et c’est maintenant que TOUT se décide. Le 2 avril, les députés voteront, ou non, le retrait de la réforme en commission.

⏳️ Le gouvernement actuel doit AGIR, maintenant. Les derniers textes législatifs passent en avril, puis c’est la fin de ce gouvernement avec les élections. Nous n’avons plus le temps d’attendre un nouveau gouvernement qui se formera en septembre.

📆 En septembre, il sera trop tard. Les étudiant.e.s seront exclu.e.s.

📢 Alors, ENSEMBLE, soyons nombreux.ses ce mercredi 27 mars pour ce faire entendre !!

@mrbe @ecolobe @psbelgique @lesengages.be @defi.eu @PTB, allez-vous écouter les étudiant.e.s/vos électeur.rice.s en juin ? Vos paroles ne servent à rien sans les actes..

⁉️ Alors, qu’attends-tu ? Dès maintenant, ne manque pas d’inscrire cette date dans ton agenda ! On t’y attend avec tou.te.s tes potes aux départs groupés depuis ta ville 🤗 Plus d’informations dans le Linktree en bio Instagram.

Toute et tous pour un enseignement public, gratuit, de qualité et accessible à toutes et tous !✊️

Lien des départs groupés : https://forms.gle/tkA21ABj6THv8f4r6