6 façons de soutenir concrètement les travailleureuses d’Audi et pourquoi

1. Tout les dimanches des AG ouvertes ont lieu pour décider de la suite du combat, viens participer à 17h au 201 boulevard de l’armée britanique !

2. Une cagnotte en ligne est ouverte, partage cette cagnotte partout et contribue financièrement à la lutte !!

3. Un tract sera imprimé, n’hesite pas à passer en prendre (ou à l’imprimer chez toi) et en distribuer partout à Forest et autour !!

4. Une page Insta a été crée, abonne toi, partage et suit leur combat aussi sur insta

5. Tu as du bois ? Amène-le un feu de la revolte est allumé tout le temps pour se rechauffer et montrer qu’iels sont là !

6. N’hésite pas à passer n’importe quand les rencontrer, leur faire un coucou, leur amener des petit trucs à manger, etc... tout soutien est bienvenu !!

Que veulent les travailleureuses ?

Voici un tract avec leur revendications :

Depuis le 9 juillet 2024, la veille des vacances, Audi a annoncé la délocalisation de l’usine au Mexique.

Ce qui représente la fin de 4000 emplois. Et la galère pour autant de gens. Parce qu’il y a des familles derrière, des enfants, des loyers, la santé foutue en l’air.

Face à ce drame social, depuis le 24 août 2024, nous, les travailleurs, ouvriers, sous-traitants, et quelques délégués syndicaux, on s’est rassemblés devant l’usine pour affirmer notre désaccord et revendiquer nos droits : le préavis légal ET l’extra-légal !

Un dédommagement digne pour compenser le drame social dû aux licenciements massifs.

La prime de 400 000 euros annoncé par les patrons dans les médias est un mensonge !

On parle d’un cas en particulier d’un employé qui est là depuis 47 ans avec un salaire de 8000 euros

En réalité la plupart des travailleurs, ont 17 ans d’ancienneté, après la taxes enlevée, ils n’obtiendront que 30 000 euros de prime, ce qui est misérable au vu des années de santé sacrifiées pour les patrons d’Audi.

Maintenant, ça fait plus de 4 mois que nous sommes là, jour et nuit. Parce que nous voulons être écoutés : on se relaye, on s’entre-aide, on entretient le feu.

Mais là, nous ne sommes pas assez nombreux face à ce qu’Audi a préparé. Audi a tout mis en œuvre pour casser la résistance et éviter la mauvaise publicité : retenir les informations, mentir, séparer. Toutes les stratégies pour nous désunir, les travailleurs d’Audi d’un côté, les sous-traitants et les intérimaires de l’autre.

Nous séparer ça arrange bien les patrons, parce qu’ils ont prévu d’en avoir fini avec nous pour Noël, d’être bien contents en famille, félicités par leurs actionnaires de les avoir enrichis, et de bien en profiter. Pendant que nous ici on n’a pas été payés !

Est-ce qu’on va accepter ça ?

Est-ce qu’on va se laisser manipuler ?

Est-ce qu’on veut le minimum ? Ou on veut le maximum ?

On doit être nombreux ici, unis ici, pour être écoutés. On a besoin de toi, tu as besoin de nous. Si on est plein ici les jours qui viennent, Audi, les pouvoirs publics, ils devront nous écouter.

C’est la dernière ligne droite. Viens, ramène toi !

Tu connais le chemin. Viens montrer qu’on dit NON à leurs cacahuètes !

On veut notre plan social !

P-P-P payer nous.