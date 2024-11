[Affiche] Sans titre mais pas sans droits !

Alors que les expulsions sauvages et visites brutales de la police dans les lieux occupés se multiplient, nous invitons à diffuser une affiche qui résume les quelques droits qui protègent les squatteur.euses du vide (voir en bas de page).

Evidemment seul un bout de papier ne permet pas de résister face aux flics et proprios. Résister c’est avant tout un rapport de force, une porte fermée et barricadée et la solidarité dans la rue. Toutefois nous pensons que connaitre les quelques « garanties juridiques » qui jouent en notre faveur peut aider dans la construction de ce rapport de force.

Cette affiche peut donc servir de rappel aux habitant.es d’une maison occupée ou à l’adresse de flics et proprios devant la porte d’entrée.

Pour toute question n’hésitez pas à passer à la permanence squat, tous les lundis de 16 à 18h au Buurtwinkel (13 place Anneessens, 1000 Bruxelles).

Don’t let the cat out or the cops in !