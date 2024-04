Agenda d’Avril agitation 2024

29 avril - 19h00 - DK

[Spectacle] DANSES RE - BELLES

Une chorégraphie dont vous êtes les héros et les héroines où danses et chants sont des outils contre l’oppression. Quand ? Le lundi 29 avr. 2024 à 19:00 au DK (70B Rue De Danemark - Denemarkenstraat, 1060 Saint-Gilles, Belgique) Levons-nous et dansons pour résister et faire parler nos corps et nos idées....