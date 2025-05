[Allemagne] Les poursuites entraînent la fermeture de red.media

22 mai - 19h00 - Boom café

[Concert] ButterFlai : ácrata folk contra la represión

« Buterflai » présente un concert musical, didactique et artistique qui s’inscrit dans le courant du ácrata folk. Ses paroles abordent des thèmes comme la résistance, la liberté et la critique sociale, en se focalisant sur la lutte contre la répression et l’injustice. Le direct se caractérise par son focus sur...