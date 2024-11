« Caliban et la Sorcière » retrace le développement du capitalisme du point de vue de l’histoire des femmes. Silvia Federici nous invite à penser les rapports de domination et d’exploitation capitalistes comme étant aussi le résultat de l’asservissement systématique des femmes et nous ouvre des perspectives d’analyse pour le capitalisme contemporain.

Si ce sujet t’intéresse et que tu voudrais avoir les clés de son livre mais que tu n’as pas le courage de le lire tout·e seul·e chez toi, rejoins-nous pour le lire collectivement en arpentage, une technique de lecture collective issue du milieu ouvrier. L’avantage de cette technique, c’est de pouvoir lire un texte long collectivement en très peu de temps.

Infos pratiques

Quand ? Le mercredi 20 novembre, de 18h à 21h

Où ? à la Maison de la Paix – Rue Van Elewyck 35 – 1050 Bruxelles

Prix : Gratuit. Le livre et les grignotages sont fournis.

Inscriptions : sabina@scibelgium.be