Assemblée Générale de la Fondation Marius Jacob

Médias

L’Actu des Oublié.es • EP4 & HS2 • Gentrification

Cette semaine, cap sur l’Espagne et la Grèce pour nous intéresser à la gentrification et à la touristification dans les villes européennes. Comment s’installe la gentrification, comment ronge t-elle les espaces publics, expulse les précaires et déstructure l’économie locale. Surtout, au profit de qui et dans quel...