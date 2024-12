Appel à soutien des travailleurs d’Audi

Face à ce drame social, depuis le 24 août 2024, nous, les travailleurs, ouvriers, sous-traitants, et quelques délégués syndicaux, on s’est rassemblés devant l’usine pour affirmer notre désaccord et revendiquer nos droits : le préavis légal ET l’extra-légal !

Maintenant, ça fait plus de 100 jours que nous sommes là, jour et nuit. Parce que nous voulons être écoutés : la rue est bloquée, on se relaye, on s’entre-aide, on entretient le feu.

Mais là, nous ne sommes pas assez nombreux face à ce qu’Audi a préparé. Audi a tout mis en œuvre pour casser la résistance et éviter la mauvaise publicité : retenir les informations, mentir, séparer. Toutes les stratégies pour nous désunir, les travailleurs d’Audi d’un côté, les sous-traitants de l’autre.

Nous séparer ça arrange bien les patrons, parce qu’ils ont prévu d’en avoir fini avec nous pour Noël, d’être bien contents en famille, félicités par leurs actionnaires de les avoir enrichis, et de bien en profiter. Pendant que nous ici on n’a pas été payés !

Est-ce qu’on va accepter ça ?

Est-ce qu’on va se laisser manipuler ?

Est-ce qu’on veut le minimum ? Ou on veut le maximum ?

On doit être nombreux ici, unis ici, pour être écoutés. On a besoin de toi, tu as besoin de nous. Si on est plein ici les jours qui viennent, Audi, les pouvoirs publics, ils vont nous écouter.

C’est la dernière ligne droite. Viens, ramène toi devant chez AUDI !

Tu connais le chemin. Viens montrer qu’on dit NON à leurs cacahuètes !

On veut notre plan social !

[Note : La date du rassemblement du 10/12 dans la vidéo est passée, mais l’appel à venir sur le blocage devant chez Audi à Forest reste valable, plus que jamais !]