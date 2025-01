[Audio] Manifestation The Surge

Ceci est un enregistrement son des prises de paroles du rassemblement The Surge qui a eu lieu dimanche 19 janvier à 13h place Albertine à Bruxelles avant le démarrage en manif.

Cette marche rejoint la lutte antifasciste et antiraciste, le mouvement de la liberation palestinien et le mouvement pour la justice climatique. C’est une marche internationale et intersectionnele avec des personnes et mouvements de toute l’Europe le weekend du 18 et 19 janvier 2025.

Bonne écoute !