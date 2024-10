Aujourdhui ! Manifestation contre LA GUERRE AU LIBAN ET LE GENOCIDE A GAZA

La Belgique, comme d’autres États occidentaux, décide de soutenir coûte que coûte les crimes du régime colonial. Le génocide du peuple palestinien ne suffit pas, la destruction de Gaza ne suffit pas, l’entité coloniale veut conduire l’ensemble du Moyen-Orient dans un état de chaos et de guerre !

Et derrière elle se tient l’ensemble du monde occidental, capable de s’offrir l’impunité la plus répréhensible en finançant ces crimes !

Mais nous, en solidarité avec nos camarades du monde entier, nous ne pouvons et nous ne voulons pas accepter la position de ces Etats et de leurs instances dirigeantes qui continuent à permettre et même à promouvoir ce génocide tout en jetant de l’huile sur le feu de la guerre qui fait déjà rage, partout où elle se propage. Nous devons inonder les rues de notre colère, en solidarité avec nos sœurs et frères de Palestine, du Liban, de Syrie, du Yémen, d’Irak ? Chaque endroit qui a souffert de l’angoisse de l’ascension au martyre de leurs amis et de leurs familles, de la colonisation de leur terre, de l’exploitation de leur terre et de ses ressources, de la poursuite des interventions militaires injustifiées sur leurs territoires souverains, du théâtre de la diplomatie du piège de la dette, de l’incarcération massive de tous ceux qui résistent, et de tous les autres outils malfaisants de l’impérialisme qui visent à éteindre la lutte pour la vie au Moyen-Orient.

Cet étranglement des peuples et de leurs terres ne peut être combattu que par une lutte globale. Nous trouvons dans l’histoire des exemples d’une telle lutte en Haïti, au Congo, en Algérie... ! Nous la retrouvons aujourd’hui en Kanaky et en Palestine !

Les colonisateurs ont tenté en vain d’écrire l’histoire telle qu’ils la concevaient, mais le grondement des opprimés n’a jamais manqué de révéler sa vérité dans les moments de crise, car cette résistance est elle-même l’élan du changement historique.

Nos cris et nos chants ne suffiront pas à faire de nous des auteurs de l’histoire. Nous devons faire sentir notre présence, et pas seulement l’entendre !

La solidarité du sang est un pas vers la victoire

Vive la lutte unie libano-palestinienne contre le terrorisme sioniste 🇱🇧🇵🇸