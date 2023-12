[BLOC ALIMENTATION & AGRICULTURE à la Marche Climat 3/12]

9 décembre - 09h30 - sur inscription

Stage d’autodĂ©fense fĂ©ministe les 9 et 16 dĂ©cembre (sur 2 jours)

Stage d’autodĂ©fense fĂ©ministe – en mixitĂ© choisie de femmes (cis et trans), et de personnes trans de tous les genres NOUS AVONS TOU.S.TES LE DROIT DE VIVRE SANS VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS NOUS AVONS TOU.S.TES LES CAPACITES ET LE POUVOIR DE NOUS DEFENDRE
 
IL SUFFIT D’APPRENDRE QUELQUES MOYENS SIMPLES ET...