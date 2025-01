BlablaClasses n°5 Luttes pour le droit au logement : La crise du logement et la gentrification, exploration de luttes concrètes

Il n’y a pas si longtemps encore, Bruxelles ne connaissait pas la gentrification et tout le monde trouvait à s’y loger. Ces phénomènes qui nous fragilisent, créent en nous un sentiment d’injustice et d’impuissance ne sont pas une fatalité et de nombreuses luttes portées par des collectifs, des militant·es, des associations existent pour y faire face. L’atelier du 13 février visera à déconstruire le sentiment de fatalité et d’impuissance en nommant les acteurs et actrices qui sont à la manœuvre, tant du côté public que privé, et en explorant des situations concrètes de lutte contre la gentrification et le droit au logement, dont certaines ont connu des issues victorieuses (ou pas) et nourrissent notre pouvoir d’agir ici et maintenant.

L’atelier sera animé par Claire Scohier et Thyl Van Gyzegem d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB), une fédération de comités d’habitant·es, d’associations et collectifs qui luttent depuis 50 ans pour la démocratie urbaine, la justice environnementale et le droit à la ville en contact permanent avec les usagers et les usagères de Bruxelles.

📣 D’octobre 2024 à juin 2025 les Blablaclasses auront pour thème la crise du logement à Bruxelles et les luttes pour un droit à un logement accessible et adapté à toustes.

🗣️ Les BlablaClasses sont des ATELIERS MENSUELS DE DISCUSSION ET DE RÉFLEXION en groupe sur le thème des oppressions et des privilèges liés à la classe sociale.

On abordera ici l’impact du mal-logement sur les trajectoires de vie, on s’intéressera aux profits que réalisent les classes dominantes sur le dos des plus précaires. On se demandera en gros : À qui profite la crise ? Comment est-ce qu’on peut habiter dans tout ça ? Quelles sont les alternatives au modèle du logement tel qu’il est pensé aujourd’hui ?

Ces ateliers ont lieu (presque) tous les deuxièmes jeudis du mois au Steki, à Saint-Gilles. L’OBJECTIF de ces rencontres est d’apprendre, comprendre, et s’éduquer ensemble. Des intervenant·es externes sont régulièrement invité·es aux ateliers pour partager leurs connaissances d’un enjeu ou d’une lutte en particulier.

Pas besoin de connaître le sujet pour venir !

Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges.

La thématique “Logement” sera abordée en 3 cycles d’ateliers :

La crise du logement (octobre à décembre)

Les luttes pour le droit aux logements (janvier à mars)

Les alternatives au logement normatif (avril à juin)

Informations pratiques :

📅 Jeudi 13 février 2025 de 18h à 21h (accueil de 18h à 18h30)

📍 Buvette associative Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles)

🚊 Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52)

💲 Événement gratuit, inscription recommandée

♿ Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking.

🍿 Quelques boissons (non alcoolisées) disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter.

💬 Pour tout besoin spécifique, contactez-nous