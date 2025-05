C.R.I Cri de Rage contre l’Inceste

1er événement du C.R.I !

Cris de Rage contre l’Inceste

L’inceste est partout autour de nous. Il est partout mais il n’y a nulle part pour en parler, pour écouter, protéger et aider. Les victimes sont caché·e·x·s et enfoui·e·x·s sous le tabou monstrueux que cette société a créé. Face à ce constat, à la solitude, à la violence, au tabou et à la honte, on s’est dit qu’on allait se révolter. Qu’on ne voulait plus rester passif·ve·x·s, pour nous, et tou·xtes les autres. On lance notre collectif, le C.R.I, pour parler, informer, dénoncer, avancer, se venger,...

Pour aller mieux, ensemble, radicalement. L’intime est politique, prenons soin ensemble.

Bienvenue à la projection du court-métrage « Je ne suis qu’un corps » de Lael Morin suivie d’une discussion et de lectures.

“Deux jeunes femmes s’unissent au réalisateur. À trois, iels font corps pour briser le silence, pour raconter une histoire d’inceste. Entre réalité et flashback traumatique, le récit transcende les frontières des genres pour offrir une exploration de la douleur et de la résilience.”

Il y aura à boire, des popcorns et un endroit cosy <3

Tout le monde est concerné alors bienvenu·e·x à tous·xtes !