Chopper La brèche à la B.O.U.M.

"La Brèche est une revue d’enquêtes bruxelloise sur les lieux d’enfermement et leurs mondes. Son approche est activiste : elle n’a pas pour vocation de dégager le « vrai » point de vue, mais bien de transmettre et de relier entre elles une pluralité de perspectives, de construire des prises critiques sur les logiques carcérales, et de rassembler les voix de celles et ceux qui leur résistent."



"Avec cette revue, nous voulons ouvrir une porte sur le monde carcéral, permettre à chacun et chacune de l’observer, pour questionner son fonctionnement, qui à son tour questionne celui de notre société. Mais il s’agit aussi de montrer que la prison, dans son extrême violence, dans son cadenassage, est un lieu où il peut se passer quelque chose. C’est-à-dire montrer les lieux, les modes sur lesquels les acteurs et actrices se réapproprient leurs capacités d’agir, les lieux où se trament des résistances et se créent des brèches."

Pas de présentation ou de débat organisé, juste de la rencontre plus informelle et ouverte.

La Brèche est autoproduite, sans entrée fixe d’argent, et est distribuée gratuitement dans les prisons. Tout soutien est bienvenues pour aider au payement des impressions.

On en profitera pour mettre en avant les livres ainsi que les brochures de la bibli qui tournent autour de thèmes similaires (taule, justice transformatrice, abolitionnisme pénale, anti-carcéral...). Tous les autres livres de la bibli sont aussi empruntables.

C’est de 18h à 21h (au minimum) , à la B.O.U.M, Boom café, rue pletinckx 7. 1000 bxl.