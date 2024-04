Film : FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH”

Du Collectif Vacarme(s)

82 minutes

Synopsis

Le nom de Georges Abdallah apparaît régulièrement dans les manifestations, des articles de presse ou dans des courriers de parlementaires au ministère de la Justice. Mais qui est-il réellement ? Pourquoi un communiste libanais d’origine chrétienne est-il emprisonné en France depuis plus de 35 ans ? Pourquoi est-il considéré par les Palestinien(ne)s comme un de leurs prisonniers ?

À bien des égards, l’histoire de Georges Abdallah est à la fois celle d’une époque mais aussi celle d’une gauche arabe aussi riche que méconnue. Fedayin, le combat de Georges Abdallah retrace le parcours d’un Libanais, engagé auprès de la lutte palestinienne en plein cœur de la guerre civile libanaise.

De la Nakba (1948) à Septembre Noir (1970) en Jordanie, puis l’occupation israélienne du Liban (1982), des camps de réfugié(e)s palestinien(ne)s qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe : Georges Adballah.

Nous suivons son engagement dans la résistance palestinienne pendant la guerre du Liban puis en Europe au sein des FARL (Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises). Puis nous le retrouvons en France où il sera arrêté en 1984 et condamné pour complicité dans des exécutions politiques de représentants des États-Unis et d’Israël. Georges Adballah est libérable depuis plus 1999 et est entré dans sa 37e année de détention, faisant de lui un des plus vieux prisonniers politiques d’Europe.

Au-delà de l’histoire judiciaire et politique qui caractérise le parcours de Georges Abdallah, le film retrace sa vie à travers une série d’entretiens au Liban, à la rencontre de sa famille, ses proches et des anciens compagnons de lutte, mais également en Europe avec son avocat, ses soutiens et des personnes qui l’ont côtoyé.

DISCUSSION avec Samidoun

La projection sera suivie d’une discussion avec Samidoun Belgique, le réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens.

INFOS PRATIQUES

Le jeudi 11 avril 2024

Au DK, rue du Danemark, 70B à 1060 Bruxelles

Accueil à partir de 18h00

Projection à 18h30

L’entrée est à prix libre. Les recettes seront reversées à un collectif de réfugiés palestiniens bruxellois (CASH ONLY).

La salle de projection se trouvant au sous-sol sans ascenceur, l’espace n’est pas accessible aux PMR.

CYCLE DE PROJECTIONS : Guerre coloniale en Palestine

Cette projection fait partie du cycle de projection de documentaires « Guerre coloniale en Palestine » que ZIN TV organise de février à juin 2024. En tant que média d'action collective qui documente les luttes et les mouvements sociaux, ZIN TV propose ces films en réaction à la désinformation des discours politiques qui déshumanisent et criminalisent un peuple en lutte pour son autodétermination. Des films pour mieux comprendre en dehors des raccourcis, des amalgames et des discours racistes dont nous sommes inondé.e.s.

Prochaines projections :

jeudi 25 avril au DK à 18h30 : "Ghost Hunting" de Raed Andoni

à 18h30 : "Ghost Hunting" de Raed Andoni samedi 27 avril au CBO à 14H : séance familiale du film d’animation "Wardi"

à 14H : séance familiale du film d’animation "Wardi" jeudi 9 mai au DK à 18h30 : "Derrière les fronts" de Alexandra Dols

à 18h30 : "Derrière les fronts" de Alexandra Dols jeudi 23 mai au DK à 18h30 : "Tell Your Tale Little Bird" de Arab Loufti

à 18h30 : "Tell Your Tale Little Bird" de Arab Loufti samedi 8 juin TBC : "Etat Commun. Conversation Potentielle" de Eyal Sivan

#UnitedScreensForPalestine

Ce cycle de projection fait partie de United Screens for Palestine. Cette initiative est un collectif ouvert de programmateurs répondant à des initiatives cinématographiques mondiales qui servent de plateformes pour des discussions de fond et une exploration sérieuse du récit historique de la Palestine. Pour plus d’infos et pour découvrir d’autres films : unitedscreensforpalestine.org