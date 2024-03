Celles-ci produisent des armes, des technologies militaires ou de surveillance utilisĂ©es par le rĂ©gime d’apartheid israĂ©lien, et sont complices du gĂ©nocide en cours Ă Gaza.

Ces blocages visent Ă imposer un embargo efficace et immĂ©diat sur les armes et le matĂ©riel militaire Ă destination d’IsraĂ«l et d’autres zones de guerre et de conflit. Les activistes exigent Ă©galement la fin de la complicitĂ© sanglante des gouvernements dans la production et le transfert d’armes.

Shut shit down : Blocage de Elbit #freepalestine Lecture

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES