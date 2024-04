Actu Prison - Mars 2024

Si vous voulez contribuer en envoyant des informations et ressources qui vous semble pertinentes et qui touchent de près ou de loin à l’enfermement, écrivez-nous à actuprison_be@riseup.net Ces informations seront reprises et partagées dans l’actualité du mois suivant.

La violence de la politique migratoire belge et des retours forcés - Février 2024

Getting The Voice Out

Selon les rapports de l’Office des Etrangers, en 2022, il y aurait eu 2 918 retours forcés. Pour l’année 2023 le nombre de retours forcés s’élevaient déjà à 3.097 en novembre .

Actuellement, nous sommes témoins de nombreuses tentatives d’expulsion forcées qui ont lieu “par surprise”. Iels ne sont donc pas toujours en mesure d’avertir leur avocat.e ni contacter leur famille avant d’être mis.es au cachot et subir la brutalité d’une expulsion forcée dans un contexte de violences physiques et psychologiques.

Un homme s’est suicidé dans l’enceinte du centre fermé 127bis

Le 12 mars / La DH

Le détenu venait d’Éthiopie. Il s’est pendu dans les toilettes la nuit de samedi à dimanche 10 mars.

Suicide au centre fermé 127bis : les détenus sous le choc nous alertent

12 mars /Getting The Voice Out

Les personnes détenues au centre fermé 127bis (à Steenokkerzeel, tout près de l’aéroport de Zaventem) nous apprennent qu’un homme âgé d’une trentaine d’années, monsieur A., s’est donné la mort ce samedi 9 mars 2024.

Rassemblement organisé à la suite de la nouvelle d’un décès au centre 127bis

31 mars / Stuut.info



Dans la dernière Brèche, on parlait de l’impact de l’emprisonnement sur la santé mentale

12 mars / La brèche

Dans la dernière Brèche, on parlait de l’impact de l’emprisonnement sur la santé mentale et du nombre de suicides terriblement plus élevé entre les murs qu’à l’extérieur. Et c’est aussi le cas dans les centre fermés pour personnes sans papier, qui sont des prisons qui ne disent pas leur nom. Les prisons tuent, les frontières tuent.

Témoignage d’une expulsion violente par vol militaire (cargo)

27 mars : Getting The Voice Out

[TW violences policières] Au cours des derniers mois, nous avons été en contact régulier avec une personne de nationalité djiboutienne qui a été détenue au centre fermé Caricole pendant près de quatre mois et demi.

Tuberculose au centre ferme de Bruges : les détenus dénoncent le manque de précautions et de soins adaptés

25 mars / Getting The Voice Out

Les personnes détenues au centre fermé de Bruges nous disent qu’un de leurs co-détenus a été mis en isolement médicale récemment car il a été diagnostiqué positif à la tuberculose. La personne était malade depuis longtemps [...]

Une gardienne de la prison de Saint-Gilles écartée à la suite de violences sur un détenu

18 mars / La Libre

Une gardienne de la prison de Saint-Gilles a été écartée de ses fonctions à la suite d’un nouveau cas grave de maltraitance commise par des détenus sur l’un d’entre eux.

Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête après deux incidents à la prison de Saint-Gilles

26 février / La Libre

Une enquête a été ouverte concernant deux incidents survenus à la prison de Saint-Gilles, au cours desquels des détenus auraient été forcés de transporter de la drogue sous la contrainte.

L’administration fédérale sommée de réaliser des travaux urgents à la prison de Huy

8 mars / la DH

Sous peine de fermeture de l’établissement par le bourgmestre, l’administration fédérale est sommée de réaliser des travaux urgents à la prison de Huy dans les prochains mois, ont annoncé vendredi les autorités locales.

Travaux à la prison de Huy : “Les deadlines sont irréalisables”, affirme Mathieu Michel

22 février / L’avenir

Les travaux urgents de sécurité ont débuté à la prison de Huy. Ils suivent un calendrier d’échéances avec la menace d’un arrêté de fermeture si les délais ne sont pas tenus. Et là, le secrétaire d’État Mathieu Michel confirme qu’ils ne seront pas respectés…

Différents articles liés aux agressions subies par un détenu dans la cellule 1311

À quoi ressemble une journée dans la prison d’Anvers ? “Nous transformons nos détenus en animaux”

14 mars / 7sur7

Parmi les gardiens, la prison est parfois surnommée le “zoo d’Anvers”, en raison des cris des détenus et des “animaux qui y sont élevés”. Mais à quoi ressemble une journée derrière les barreaux ? HLN a recueilli des témoignages saisissants : “S’ils ne sont pas ‘pendus’, tout va bien”.

Anvers, cellule 1311, ou le symbole de l’absence de politique pénitentiaire belge

14 mars / RTBF

Durant 3 jours, une personne incarcérée s’est fait torturée par ses co-détenus. "Le fait que 3 à 4 jours durant, des mauvais traitements passent inaperçus, en dit long sur l’absence d’amélioration de ces conditions de détention."

Détenu torturé à la prison d’Anvers : le ministre de la Justice envoie une lettre au personnel pénitentiaire

15 mars /La Libre

Détenu torturé à Anvers : le ministre de la Justice Van Tigchelt veut un service minimum dans les prisons

19 mars / RTBF

Détenu torturé à la prison d’Anvers : les avocats de la victime portent plainte pour négligence coupable

19 mars / La Libre

Prison d’Anvers : comment un détenu peut-il être torturé durant trois jours sans intervention ?

7sur7

Une banale dispute pour un peu de tabac, voilà la cause des sévices et tortures infligés au détenu Roy Janssen, âgé de 41 ans, à la prison d’Anvers. Durant les trois jours de calvaire où le détenu se faisait torturer, plusieurs signalements de sévice ont été émis. À la fois par d’autres détenus, des employés de la prison et des proches de Roy Janssen, alerté depuis l’extérieur. Quelque chose d’anormal se passait dans la cellule 1311. Malgré cela, aucune intervention concrète n’a eu lieu avant le mardi, jour où la victime a été retrouvée dans un état critique. Le déroulé des évènements est consigné dans le rapport commandé par le directeur de la prison d’Anvers que nos collègues d’HLN ont pu consulter.

Un détenu de la section de haute sécurité de la prison de Haren met le feu à sa cellule

11 mars / La Libre

Le détenu a brûlé ses vêtements dans sa cellule ce dimanche en milieu d’après-midi. Une grève de 24 heures sera menée à partir de ce vendredi pour dénoncer les conditions de travail toujours plus pénibles.

"La prison de Saint-Hubert n’attire pas les candidats à un poste de directeur", selon le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt

1 mars / la DH

Les députés fédéraux Benoît Piedbœuf (MR) et Sophie Rohonyi (DéFI) ont interrogé le ministre de la Justice sur la situation dénoncée par les détenus de la prison de Saint-Hubert. Le ministre affirme faire le nécessaire, mais que les postes à la direction n’intéressent pas grand monde.

De nombreux articles de presse et d’analyse en ce mois de mars, liés à la situation de surpopulation carcérale en Belgique, de grèves et de mesures prises à leur suite

Surpopulation carcérale : les avocats tirent sur la sonnette d’alarme, « on a besoin d’humanité »

1 mars / Moustique

« On n’a pas besoin de leur argent, on a besoin d’humanité », s’est exprimé le pénaliste bruxellois Denis Bosquet lors de cette conférence. « On a rencontré le SPF Justice en janvier et on a dressé à son attention une liste de solutions. Une deuxième réunion est prévue le 11 mars et on verra ce qu’ils nous disent. Mais cette situation de surpopulation carcérale est une honte et il est temps d’agir ».

"Comment comprendre que les détenus le sont parce qu’ils n’ont pas respecté les règles de notre société et qu’en prison, le droit est bafoué"

2 mars / la Libre

La surpopulation carcérale devient infernale, dénonce l’association Avocats.be. Rien que pour la prison de Lantin, l’État belge est déjà redevable – pour la période du 9 décembre 2023 au 09 janvier 2024 -, de plus de 2 700 000 d’euros en astreintes.

Nouvelle grève de 24 heures prévue dans les prisons belges

2 mars / Le Vif

Le front commun syndical a déposé un préavis de grève de 24 heures pour toutes les prisons belges, à partir du 14 mars à 22h00, a annoncé samedi le syndicat chrétien flamand ACV Openbare Diensten – Justitie dans un communiqué.

« En moins de deux mois, il y a eu quelque 400 détenues de plus. Nous sommes confrontés à une surpopulation de 15% au niveau national et dans plusieurs maisons d’arrêt, cela monte même à 90%. C’est plus qu’alarmant. La sécurité dans ces établissements n’est plus garantie et sur le plan humanitaire, tous les voyants sont au rouge », dénonce encore en substance le syndicat chrétien flamand.

La prison de Hasselt n’accueille plus de nouveaux détenus

2 mars / La DH

La prison de Hasselt n’accueille plus de nouveaux détenus, en raison d’une action lancée samedi matin par le personnel de l’établissement. Les agents dénoncent la surpopulation carcérale et l’ont fait savoir aux syndicats et à la direction.

A leur tour, les prisons d’Audenarde et de Gand décident de ne plus accepter de nouveaux détenus

4 mars / La DH

Le personnel des prisons d’Audenarde et de Gand (Nieuwe Wandeling) a décidé lundi de ne plus accepter de nouveaux détenus, selon le syndicat ACV Services publics.

Surpopulation carcérale - La prison d’Ypres n’accueille plus de nouveaux détenus

5 mars / la DH

Le personnel de la prison d’Ypres (Flandre occidentale) a décidé de ne plus accueillir de nouveaux détenus, a annoncé mardi soir le syndicat socialiste ACOD. Cette décision fait suite à des actions similaires dans huit prisons du nord du pays, en signe de protestation contre la surpopulation carcérale.

Surpopulation carcérale - Des délégués CSC empêchent de nouveaux détenus d’entrer au sein de la prison de Lantin

5 mars / Sudinfo

Des délégués CSC empêchent de nouveaux détenus d’entrer au sein de la prison. Une vingtaine de délégués du syndicat CSC bloquent depuis mardi matin l’accès à la prison de Lantin (Juprelle) pour les détenus entrant. Depuis le 2 mars dernier, huit établissements pénitentiaires du nord du pays ont décidé de ne plus accepter de nouveaux détenus en raison de la surpopulation carcérale. Mardi matin, ce sont les délégués CSC de la prison de Lantin qui ont décidé de même. (Belga)"

Une grève de 24 heures démarre dimanche soir à la prison de Lantin

17 mars / Le Soir

Les organisations syndicales dénoncent une surpopulation exacerbée, avec 12.400 détenus pour 10.750 places, ainsi qu’une « situation humanitaire alarmante » pour les détenus comme pour le personnel.

« La situation est en effet stressante » : Paul Van Tigchelt s’inquiète de la surpopulation carcérale

6 mars / Le soir

Le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, se concerte avec les directions de toutes les prisons du pays où des détenus doivent être amenés, a-t-il indiqué mercredi alors que neuf prisons belges ont annoncé un gel des admissions.

La surpopulation carcérale revient sur le devant de la scène

7 mars / La Revue Nouvelle

La surpopulation carcérale revient sur le devant de la scène. En 2015 déjà, nous publiions un article d’Eric Maes sur le sujet… Le constat était celui d’une situation qui s’était enlisée et à laquelle l’Etat n’avait pas trouvé de solution… Il semble que rien n’ait réellement changé depuis.

Article "Les prisons craquent de toutes leurs jointures" (et dossier "prisons") en accès libre.

Dans le dernier numéro de 2023, Christophe Mincke publiait un texte sur "l’impasse carcérale"

7 mars / La Revue Nouvelle

Dans le dernier numéro de 2023, Christophe Mincke publiait un texte sur "l’impasse carcérale". Plus que jamais, à l’heure où les dramatiques problèmes de surpopulation dans nos prisons refont surface, il convient de s’interroger sur notre incapacité à modifier radicalement notre recours à l’enfermement. Article payant, également accessible via Cairn.info

Congé pénitentiaire prolongé, sortie des internés, renvoi de certains détenus : le plan du ministre de la Justice contre la surpopulation en prison

7 mars / La Libre

Une note – énumérant plusieurs mesures – a été envoyée à l’ensemble des prisons du pays pour tenter d’atténuer la situation.

Grève dans les prisons - Une grève de 24 heures débute à la prison d’Anvers

10 Mars / Anvers

Le personnel de la prison d’Anvers a débuté, dimanche à 22h00, une grève de 24 heures pour dénoncer l’état de surpopulation permanent qui règne dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. La grève a pris fin le lendemain.



Les congés pénitentiaires prolongés ? “Des petites cuillères pour vider une baignoire dont le robinet fuite en permanence”

11 mars / La Libre

Les rares chiffres disponibles montrent que la mesure du ministre Van Tigchelt censée soulager la surpopulation dans les prisons est anecdotique. À Lantin (840 détenus), seuls 16 condamnés seraient concernés et, à Marche (350 détenus), à peine 13...

Surpopulation carcérale - Grève de 24 heures dans la prison de Louvain secondaire

13 mars / La DH

Dès 22h00 mardi, une grève de 24 heures sera entamée dans la prison de Louvain secondaire, a indiqué le syndicaliste de l’ACV Alain Blancke. La grève est motivée par le mécontentement lié à la surpopulation carcérale et à la charge de travail élevée.

Grève dans les prisons : début d’une action de 24 heures partout en Belgique

14 mars / Le Soir

Ce jeudi soir, une grève a débuté dans les prisons belges afin de dénoncer la surpopulation carcérale. Cette action durera 24 heures et aura lieu partout en Belgique.

La grève largement suivie dans les prisons

15 mars / 7sur7

La grève de 24 heures, débutée jeudi soir dans les prisons belges, est largement suivie, selon les premiers constats livrés vendredi par Tom Van Wynsberge, porte-parole de la direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI). Eddy De Smedt, secrétaire fédéral du SLFP/VSOA, a dénombré 80% de grévistes dans l’ensemble des prisons du pays. Même constat pour Grégory Wallez, secrétaire général CGSP Justice, qui évoque également une mobilisation massive.

Nouveau préavis de grève dans les prisons

22 mars : 7sur7

Les syndicats chrétien (CSC) et socialiste (CGSP), et le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) ont introduit un nouveau préavis de grève pour dénoncer la situation de crise dans les prisons belges. Dans l’attente d’une concertation avec le cabinet du ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, les syndicats ont arrêté le lundi 1er avril à 22h00 comme première échéance possible pour une action de grève.

”C’est un mythe de croire que les condamnés n’exécutent pas leur peine. La moitié des détenus la purge jusqu’au bout : c’est ça, la réalité !”

26 mars / La Libre

En commission de la Justice, où il était interpellé sur la surpopulation carcérale, le ministre Paul Van Tigchelt n’a pas dévié d’un iota de son “choix politique fondamental” de faire aussi exécuter, derrière les barreaux, les peines de moins de trois ans de prison.

Grèves spontanées dans plusieurs prisons en Flandre et à Bruxelles au moins jusqu’à vendredi matin

28 mars / la DH

Des grèves spontanées sont en cours depuis jeudi matin à la prison d’Anvers et dans une douzaine d’autres établissements pénitentiaires en Flandre et à Bruxelles et dureront jusqu’à vendredi matin à 6h00, a-t-on appris de sources syndicales. Le personnel entend de la sorte manifester son mécontentement face à la volonté du ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt (Open Vld), de rediscuter du service minimum.

« Veiller à ce que plus personne ne dorme au sol » : la surpopulation carcérale dans le viseur de Paul Van Tigchelt

28 mars / Le Soir

A l’occasion de cette rencontre avec les syndicats, le personnel pénitentiaire s’est réuni dans plusieurs prisons jeudi matin, a indiqué Alain Blancke, du syndicat chrétien ACV/CSC.

Le travail a repris dans l’ensemble des prisons touchées par des actions spontanées

29 mars / Le Vif

Le travail a repris vendredi à 06h00 dans l’ensemble des prisons où le personnel avait débrayé spontanément jeudi pour dénoncer la direction prise par les discussions avec le ministre de la Justice. Le mouvement n’avait pas été suivi côté wallon, a précisé à l’agence Belga le syndicat socialiste.

Les actions ont concerné les prisons bruxelloises de Saint-Gilles et Haren, ainsi que Louvain Central, Gand, Anvers, Hasselt, Merksplas, Wortel, Malines, Turnhout et Bruges.

Annonce d’une grève débutant le 1er Avril à 22h00 :

Les représentants des gardiens de prison réclament des solutions urgentes pour faire face à la surpopulation carcérale, aux problèmes de sécurité et au manque de personnel.

Communiqué de presse • Le système carcéral belge : anatomie d’une chute ( LDH /Fidex)

26 mars / Fedito

Communiqué de presse de la Ligue des droits humains et de la Fidex, Fédération bruxelloise des institutions pour détenus et Ex-détenus • Face à la surpopulation carcérale endémique, et aux conséquences dramatiques qui en découlent, les autorités politiques choisissent une nouvelle fois d’enfouir la tête dans le sable. La seule « solution » proposée, outre l’expansion continue et totalement inefficace du parc carcéral, est celle d’avoir recours à des congés pénitentiaires prolongés (CPP). La Fidex (Fédération bruxelloise des institutions pour détenus et Ex-détenus) et la LDH (Ligue des droits humains) souhaitent illustrer le caractère fallacieux de cette « solution », qui requestionne le sens des peines privatives de liberté.

Une semaine après l’annonce de la mise en application des congés pénitentiaires prolongés, la Fidex et la LDH souhaitent questionner le sens des peines privatives de liberté dans un contexte de pression totale prolongée en termes de surpopulation carcérale. La situation est plus préoccupante que jamais : 12 470 personnes incarcérées en Belgique, pour à peine 10 000 places, record battu et indignation totale. [...]

Des prisons d’un nouveau genre voient le jour en Belgique : les maisons de détention

1 mars / Imagine(article payant)

"Des prisons d’un nouveau genre voient le jour en Belgique : les maisons de détention. Pour son numéro 159, Imagine s’est immergé dans celle de Forest, où la vie carcérale est apaisée et humaine, aux antipodes des pénitenciers surpeuplés et criminogènes."

Maison de détention à Moustier : la démolition de la gendarmerie prévue en juin

2 mars / L’avenir

Même si l’appel d’offres pour la fabrication des conteneurs a été suspendu par le Conseil d’État, le projet de maison de détention est toujours d’actualité. La preuve : la démolition de l’ex-gendarmerie est programmée.

Une première maison de transition doit ouvrir ses portes en Wallonie, à Enghien : un sas vers la liberté pour quinze détenus en fin de peine

1 mars / La Libre

La mise en service est prévue pour l’automne 2024. Cette structure à petite échelle veut préparer intensivement les détenus au retour dans la société. Des maisons de transition fonctionnent déjà à Malines et à Gand.

Violences policières : 2000 personnes dans la rue pour le 15 mars

22 mars / BXL Dévie



Ce samedi 15 mars, 2000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Bruxelles pour manifester contre les violences policières et les violences d’Etat. Le parcours de la manifestation a traversé le centre-ville en passant aux abords des commissariats où Sourour, Ilyes, Mohammed-Amine et Ibrahima, sont décédé•es. La famille de Sourour et la famille de Ouassim et Sabrina, ont pris la parole à la place du Congrès.

Il faudrait 43 % de juges en plus !

26 mars / Justice en Ligne

La surcharge de travail des magistrats n’est un secret pour personne mais elle vient de faire l’objet d’une étude du Collège des cours et tribunaux, présentée ci-dessous.

Le challenge du tribunal de Bruxelles : traiter les nombreux dossiers de stupéfiants dans un délai raisonnable

26 mars / La Libre

Michel Forst : « Rien ne justifie les méthodes de répression des activistes du climat » (entretien)

24 mars / Le Vif

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement appelle les gouvernements européens à ne pas criminaliser la désobéissance civile.

Crise et division au sommet de l’ONU sur la drogue : une coalition sans précédent remet en question la « guerre contre la drogue »

19 mars / FEDITO BXL

La Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND : Commission on Narcotic Drugs) se réunit dans une session extraordinaire du 14 au 15 mars 2024 à Vienne pour évaluer la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle de 2019 sur les drogues à mi-parcours et afin de fixer le cap pour les cinq prochaines années. Une coalition progressiste de 60 pays (dont la Belgique) menée par la Colombie a porté une voix forte, mais la déclaration adoptée par consensus reste faible.

Georges-Louis Bouchez veut envoyer les consommateurs de drogue en prison : “Cannabis, kétamine, cocaïne... ils ont du sang sur les mains"

28 mars / La DH

Pour combattre la criminalité organisée liée à la drogue en Belgique, le MR veut placer le consommateur de drogue face à deux options : la prison ou l’accompagnement médical.

Un policier filmé en train de frapper un détenu menotté à l’aéroport de Charleroi

5 mars / Moustique

L’événement s’est produit le 26 janvier dernier, dans une zone de l’aéroport. Sur la vidéo que s’est procurée RTL Info, on peut voir des policiers fédéraux appartenant à la section aéronautique maîtriser un détenu menotté, avant que l’un d’entre eux lui assène des coups au visage sans raison apparente.

Soutien à Mohammed Khatib et Samidoun

19 mars / Charleroi pour la Palestine

Communiqué de la Plateforme Charleroi-Palestine : Soutien à Mohammed Khatib et au réseau de soutien aux prisonnier.es palestinien.nes Samidoun. Le communiqué fait suite à un (nouvel) article nauséabond, paru sur le site 7sur7.

Garantir l’accès au logement pour les personnes sortant de prison, d’hôpital et d’institutions de l’aide à la jeunesse

26 mars / DoucheFlux

"Aucune sortie d’institution (aide à la jeunesse, prison, hôpital, …) ne doit se faire sans offre de logement." Cette proposition fait partie d’un texte signé par tous les pays européens à Lisbonne en 2021. En Belgique, rien n’a été mis en place pour y parvenir : les personnes sortent de prison sans accompagnement, amenant une importante part d’entre elles à se retrouver sans logement. C’est aussi le cas de l’aide à la jeunesse qui, une fois leur majorité atteinte, peine à accompagner suffisamment les jeunes : 25 % des jeunes en errances sortent d’institutions d’aide à la jeunesse. Nous refusons qu’une sortie d’institution soit une entrée en rue. Pour en savoir plus

Racket et agressions, le calvaire des "pointeurs", ces pédophiles en prison : "Il y a un code d’honneur à respecter et les enfants, c’est sacré"

22 mars / la DH

Les détenus condamnés pour des faits de pédophilie “ne sortent pas de leur cellule” pour éviter les problèmes, confie un détenu de la prison d’Andenne.

Affaire du 8 décembre : poursuivre la mobilisation



11 mars / Paris Luttes Info

Cinq mois après l’infâme procès contre les sept « inculpé.es du 8 décembre 2020 », trois mois après un verdict d’une grande sévérité dépassant les réquisitoires du Parquet National Antiterroriste (PNAT), le combat n’est toujours pas fini pour nos compagnon.es. Alors que presque toustes ont fait appel, notre soutien financier et politique leur reste indispensable.

Action sur l’ambassade d’Allemagne à Paris en soutien aux antifascistes allemand-es et italien-nes !

21 mars / Paris Lutte Info

À l’occasion de la grande manifestation nazie annuelle du « Day of Honour » à Budapest, en février dernier, 2023, des antifas téméraires sont venu-es troubler leur hommage nauséabond. Depuis, iels sont recherché-es. Au moins quatre d’entre elleux ont déjà été arrêté-es.

Paris : Récit d’une petite manif autonome non déclarée contre les CRA

16 Mars / Paris Lutte Info

Prisons en France : 76.258 personnes détenues au 1er février, nouveau record

1er mars / Le soir

C’est le chiffre de détenus le plus élevé jamais enregistré, selon les statistiques de l’administration pénitentiaire, avec une très forte augmentation de personnes contraintes de dormir sur un matelas.

Des gangs attaquent l’académie de police de Port-au-Prince

5 mars / La Libre

Des gangs armés ont attaqué mardi l’académie de police de Port-au-Prince, la capitale haïtienne sous couvre-feu où les bandes armées ont libéré des milliers de détenus et tenté de s’emparer de l’aéroport.

Berlin : attaque contre un collabo de l’enfermement

28 février / Sans Nom

GA-tec appartient au groupe français Sodexo, une vieille connaissance (« Par le passé, des véhicules du groupe en question ont déjà brûlé à plusieurs reprises à Berlin ») impliquée dans l’industrie carcérale. Selon ses propres indications, Sodexo est impliquée sur 3 continents, dans 89 prisons de 10 pays [...]

Soutien à des prisonnier·es politiques

Prison de Leipzig : Une salutation et une intervention pour le Jour des prisonnier.es politiques

19 mars / knack[punkt]

Le 18 mars était le Jour des prisonnier.es politiques. Notre compagnon Benni est en détention préventive depuis le 5 janvier, à la prison de Leipzig, parce qu’il aurait lancé un engin incendiaire sur une unité d’intervention de la police, lors de la manifestation du Jour X [...]

« La taule est un état dans lequel on est complètement livré.e au pouvoir. Face aux rangs serrés des autorités judiciaires, même les quelques droits dont jouissent encore les prisonnier.es ne sont que des jouets, pour ces autorités. Si tu es gentil.le avec les matons et t’es un bon Allemand qui évite de poser des problèmes ou, encore pire, de porte plaine, ils sont conciliants. Mais si tu oses ouvrir ta bouche, ils tenteront de toutes leurs forces de briser ta résistance. Ces petits jeux de pouvoir sont bien connus ici et ils sont couverts par leur esprit de corps. D’une part parce que l’État a besoin de la taule comme instrument de discipline et de pouvoir, d’autre part parce que dans notre société les prisonnier.es n’ont pas de voix ou sont visibles seulement comme élément de dissuasion pour les autres. [...]

Comité de soutien Free Benni

Prison de Dresde : Des nouvelles de Maja et une salutation de sa part

20 mars / Anarchist Black Cross Dresden

Maja est enfermé.e, depuis désormais trois mois, dans la maison d’arrêt de Dresde. Elle/lui a été arrêté.e en raison d’un mandat d’arrêt allemand. Son arrestation est liée à l’enquête sur plusieurs affrontements avec des néonazis, dans les jours autour du « Jour de l’honneur »

Salut mes cher.es,

je voudrais vous saluer chaleureusement, à l’occasion du Jour du/de la prisonnier.e politique. Je m’appelle Maja et je suis en détention préventive depuis trois mois et, en plus de la menace de plusieurs années en prison, il y a aussi celle d’une extradition vers la Hongrie. On m’accuse d’agressions contre des néonazis.

Je tiens à remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui me soutiennent. Les lettres, les cartes postales, les visites et la solidarité me donnent de la force et m’encouragent et tout cela m’occupe beaucoup l’esprit, surtout pendant le mois et demi de mon isolement. Je salue également toutes les personnes touchées par la répression et les prisonnier.es.

Un grand merci à tout le monde !

Maja

Vous trouverez toutes les informations sur l’affaire des antifas de Budapest sur le site basc.news.

Pour lui écrire, merci d’adresser vos courriers au comité de soutien, qui les fera suivre.

L’adresse postale est : Gefangenensolidarität Jena c/o Infoladen Jena Schillergässchen 5 07745 Jena (Allemagne)

L’adresse mail (clef PGP disponible) : solibriefe-budapest@systemli.org

Une opération antiterroriste, dix compas inculpé.es

27 février / Dark Night

Depuis ce matin [mardi 27 février ], une opération antiterroriste est menée dans différentes régions de Grèce. Des maisons ont été perquisitionnées et au moins huit personnes ont été interpellées. Ils parlent d’arrestation, en les reliant à l’attaque explosive contre une banque à Petrálona. Il est « intéressant » qu’ils relient tou.tes les huit personnes interpellées à la même affaire. […]

Prison de Domokos : Quelques mots sur la « chasse aux sorcières » de l’antiterrorisme

5 mars / Dark Nights

[... ] P.-S. Le texte ci-dessus n’est rien d’autre que quelques mots pour remettre les pendules à l’heure et critiquer la situation actuelle. Je fournirai une explication plus détaillée quand j’aurai été appelé pour la procédure d’interrogatoire et j’aurai l’acte d’accusation.



Fotis Tziotzis

prison de Domokos

Prison de Diavatá (Grèce) : Dimitris Chatzivasileiadis placé au mitard

21 mars / La Nemesi

Dimitris Chatzivasileiadis a été transféré aujourd’hui [le 19 mars ; Note de La Nemesi] dans la prison de Diavatá, le domaine du bourreau Valsamis, pour le procès en appel pour l’expropriation d’une banque à Thessalonique (en 2021).

Une demande de solidarité de la part du comité de soutien de Toby Shone

5 mars / Dark Nights

Le comité de soutien de Toby Shone voudrait demander que tou.tes ceux/celles qui lui écrivent prennent aussi un instant pour nous en informer, en envoyant un émail à l’adresse forestcase (at) riseup.net.

La parole écrite subversive (Toby Shone)

15 mars / La Nemesi



Chers compas,

Ici c’est Toby Shone, un anarchiste emprisonné suite à l’opération Adream, une enquête anti-terroriste contre le projet de contre-information 325. J’appelle depuis une prison du nord-ouest de l’Angleterre, une prison de haute sécurité, pour détenus avec des longues peines, et le fait que nous puissions voler des moments comme celui-ci est vraiment important. [...]

Cardiff (UK) : Manifestation pour Toby Shone au Service de probation

Dark Nights



Le 6 mars 2024, des anarchistes ont manifesté devant le Service de probation de Cardiff, pour montrer leur solidarité avec Toby Shone, à l’approche de l’audience préparatoire de sa libération conditionnelle.

Atlanta (USA) : Des nouvelles de Jack

11 mars / Unoffensive Animal

Jack était censé passer au tribunal lundi dernier [le 4 mars ; NdAtt.], mais les ordures ont décidé à la dernière minute de le mettre en état d’accusation et d’annuler ces procédures. Pour cette raison, il est toujours en prison, dans l’attente de la première audience.

Il y a aussi un site internet, où vous pouvez trouver des nouvelles :

https://www.freejack.co/

Philadelphie (USA) : Pneus crevés pour une camionnette de vigiles privés

26 mars / Philly Anti-Capitalist

« Les personnes en prison/en taule/en détention sont-elles les seules qui sont censées s’engager dans une perturbation matérielle ? Qui sont censées prendre des risques ? Ne sommes-nous rien d’autre que des vecteurs de solidarité émotionnelle ? »

New York (USA) : Des véhicules de la police vandalisés en l’honneur de Tortuguita

fin fevrier / attaque.noblogs

Pneus crevés pour dix véhicules de la police de la ville de New York et deux cars de police vandalisés au commissariat de Brooklyn, en l’honneur de Tortuguita

[SOUTIEN] À la demande de notre partenaire Frayba Derechos Humanos, Quinoa exprime sa solidarité et exige la libération immédiate de José ainsi que Manuel, Juan, Agustín, Martín, Agustín, tous détenus arbitrairement

21 mars / Quinoa

En décembre 2022, Quinoa (en tant que membre de la Plateforme pour la Paix et les Droits Humains Mexique - Europe) participait à une "caravane solidaire" au #Chiapas. Un voyage d’observation internationale des droits humains au Mexique initié par plusieurs associations locales. C’est dans ce cadre que nous avons rencontré 5 détenus arbitraires, enfermés depuis mai 2022 dans la prison CERSS5 de San Cristobal de las Casas. Condamnés à 25 ans de prison, pour avoir défendu leur territoire des méga-projets et de la militarisation, malgré le fait que les preuves contre eux ne sont pas consistantes et qu’il s’agit d’un délit fabriqué.

Santiago : Tomás condamné à seize ans de prison

1er mars / Informativo Anarquista

« Tou.tes ces jeunes gens ont semé la rébellion et nous, aujourd’hui, continuons à apprendre de leurs succès et de leurs erreurs ; chaque automne nous nous retrouvons encore, pour nous voir, pour confronter nos réalités, pour analyser le contexte néfaste dans lequel nous vivons et, pour amère que soit notre époque, nous continuons à résister »

Tomás et Mawvnkho

(Lettre pour le Jour du jeune combattant)

Chili : Une lettre d’Itamar Díaz, prisonnière antispéciste

12 mars / La Zazamora

Je commence à écrire ces mots avec un goût doux-amer dans la bouche. Mardi 5 mars, on m’a condamnée à cinq ans de liberté conditionnelle, avec des dures restrictions, pour le délit d’incendie aggravé.



Chili : Une lettre du compagnon subversif Tomas González

24 mars / Informativo Anarquista

Aujourd’hui, après 22 mois de prison, je fais face à une condamnation à seize ans de prison, pour avoir fait face au pistolet pointé d’un flic [...]

La déclaration de Luigi, en visioconférence, à l’audience du 8 mars

10 mars / La Nemesi

Nous relayons la déclaration de Luigi à l’occasion de l’audience du 8 mars du procès avec jugement immédiat, qui se déroule au tribunal de Massa. Nous rappelons que le compagnon se trouve actuellement aux arrestations domiciliaires avec toutes les restrictions, pour l’opération Scripta Scelera contre le bimensuel anarchiste internationaliste Bezmotivny.

L’audience en Cassation pour Anna et Alfredo a été fixée au 24 avril

10 mars / La Nemesi

Massa - Op. Scripta Scelera : des nouvelles du procès avec jugement immédiat

15 mars / Attaque.noblog

Le pape lave les pieds de douze femmes dans une prison de Rome

Jeudi Saint / La Libre

Les frontières sont ma prison

fin février / Attaque.noblogs

solidarité avec les rebelles inculpé.es suite à la manifestation contre toute frontière, en 2016, au col du brenner – à la frontière italo-autrichienne. en 2016, dans le but de bloquer les personnes qui se déplaçaient en essayant d’atteindre l’europe du nord depuis l’italie, l’autriche a décidé de construire un mur au col du brenner, l’un des plus empruntés. ce projet a été confronté avec une manifestation combative, dans une action internationaliste. maintenant, des compas en italie risquent des années de prison et d’arrestations domiciliaires.

faisons en sorte qu’elles/ils ne soient pas seul.es en ce moment.

faisons en sorte que la solidarité ne connaisse pas de frontières !

Affiche : https://attaque.noblogs.org/files/2024/02/brennero-eng.pdf

Un petit entretien avec Ladislav Kuc

4 mars / Unoffensive Animal

Lado est sorti de prison il y a environ deux mois, après avoir purgé une peine de douze ans de prison, pour avoir placé un engin explosif devant un McDonald’s. Il essaye de se réadapter à la vie dehors et de rattraper les rendez-vous médicaux que la prison a complètement négligé pendant son incarcération. [...]

Grâce à l’Anarchist Black Cross de Philadelphie, il y a un site de collecte de fonds où tout le monde peut envoyer quelques pièces pour soutenir Lado, du coup si vous le pouvez, faites un don, s’il vous plaît (parce qu’il doit trouver 10 000 euros), et si vous ne pouvez pas, relayez-le en long et en large, parlez-en avec vos ami.es et essayez de trouver d’autres méthodes pour le soutenir ! Aux autres groupes de soutien des prisonnier.es, aux collectifs de contre-information et aux comités anti-répression : considérez s’il vous plaît la possibilité d’aider pour cette collecte de fonds. Un concert pour collecter des fonds, de la vente de merchandising, tout ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais faisons en sorte que Lado s’en sorte avec cette dette, de façon qu’il puisse se concentrer sur sa santé mentale et physique et qu’il sache que le monde ne l’a pas oublié.

Pour envoyer vos contributions :

https://fundrazr.com/027Cec

Libérez Boris Kagarlitsky et les autres prisonniers politiques russes opposés à la guerre

29 mars / CADTM

Nous, soussignés, avons été profondément choqués d’apprendre que le 13 février, Boris Kagarlitsky (65 ans), intellectuel socialiste russe de premier plan et militant anti-guerre, a été condamné à cinq ans de prison.

Kagarlitsky a été arrêté en juillet de l’année dernière sous l’accusation absurde de « justifier le terrorisme ». [...]

Turquie/Kurdsitan : Trois nouvelles opérations répressives

20 février / Secours Rouge

Des membres du Parti socialiste des opprimés (ESP) ont été placés en détention lors de descentes de police dans différentes provinces de Turquie, dont celle d’Izmir, mardi matin. Hıdır Ali Kılıç et Sinem Çelebi ont été placés en détention lors de descentes à Izmir, Birkan Polat à Istanbul, et Ebru Yiğit à Eskişehir. Le motif de la détention n’a pas été révélé.

Trois ans sans nouvelles du leader kurde emprisonné Abdullah Öcalan : le KNK dénonce une punition collective ...

28 février / Rojinfo

La dernière fois que le leader kurde Abdullah Öcalan, détenu depuis 25 ans dans la prison insulaire d’Imrali, a donné signe de vie, c’était le 25 mars 2021, lors d’une conversation téléphonique de cinq minutes avec son frère, interrompue sans explication par les autorités pénitentiaires turques, indique le Congrès national du Kurdistan (KNK) dans un communiqué publié ce lundi.

Hongrie : Refus de l’arrestation domiciliaire pour Ilaria

Secours Rouge

Pour rappel Ilaria est poursuivie dans le cadre des affrontements entre des néo-nazis célébrant leur « jour de l’honneur »

Témoignage de la réponse israélienne à Guantanamo

24 mars / Bruxelles Panthère

Violences, humiliations, surpopulation effroyable, cellules froides et stériles, entraves pendant des jours. Un Palestinien qui a passé trois mois en détention administrative israélienne pendant la guerre de Gaza décrit son expérience à la prison d’Ofer.

Permanence violences policières

8 avril - 15h00 - Boom Café / Stuut.info



Tu as été VICTIME ou TÉMOIN de violences de flics et souhaites apporter ton témoignage ? Tu veux t’informer sur ce qui est légal et ce qui ne l’est pas ? Tu as besoin de conseils pour savoir comment réagir à une agression ? Tu veux vous nous aider ?

Marche Contre le Centre Fermé de Vottem

14 avril - 14h00 - Liège / Stuut.info



Remise des prix – 5e édition de "Libre écrire"

5 avril 2024, 18h, Tour at Taxis

La remise des prix se tiendra dans le cadre de la Foire du Livre, le 5 avril 2024 à 18h à Tour et Taxis, à la scène kiosque, suivie d’un drink au Stand d’Amnesty International à 19h.

Pour cette édition, le thème choisi fut « Fracture ».

109 participations ont pu être reçues, de 81 personnes incarcérées dans 16 établissements pénitentiaires francophones.

Dites non au Pacte sur la migration et l’asile !

10 Avril - 15h -Devant le parlement Européen



[...]Mises ensemble, ces nouvelles législations créeront un nouveau système pour “gérer la migration” dans l’UE, avec comme éléments principaux :

La détention de fait aux frontières sans aucune exception pour les familles avec les enfants, quel que soit leur âge, des procédures accélérées et avec des standards plus bas pour l’examen des demandes d’asile à la place d’un examen complet et juste des demandes, et un accent sur les expulsions avec moins de protection [...]

Confort affectif, amours pluriels et enjeux politiques

15 mars / infokiosque

Queer rurale dégenré.e et dégénéré.e, handi blanche misandre, c’est à coup de larmes, de rage et d’insomnies que j’ai creusé l’espace nécessaire à mes premières joies.

Amimoureuse au cœur éclaté, jardinière d’émotions au besoin brulant d’autonomie et d’espaces créatifs tendres.

Chenille testostéronée en lutte perpétuelle et en crise de foi existentielle.

Sans solution si ce n’est que l’amour vive et que tout brûle.

CHA.

“Décarcérer. Cahez cette prison que je ne saurais voir” de Sylvain Lhuissier

26 mars / Contre-Attaque

Résolument anti-carcéral, l’ouvrage “Décarcérer” de Sylvain Lhuissier nous apporte des arguments concrets et documentés pour contrer et déconstruire les éléments de langage réactionnaires et les fausses informations diffusées sur la prison en France.

« L’enfermement des corps est une violence. Cette violence ne peut qu’engendrer de la fracture, là où il faudrait du lien et de la réparation. Nous ne pouvons que tendre vers un monde sans prison, en cherchant dans chaque situation, le chemin d’une moindre violence ».



[RETOUR EN IMAGES de la projection « Je suis dehors »]

21 février / Gsara asbl

au Millenium Documentary Film Festival, a eu lieu la PREMIÈRE BELGE du film « Je suis dehors » (https://matierepremiere.be/Je-suis-dehors) (Belgique, 48’, 2023) de Nina Alexandraki et Eleftherios Panagiotou, coproduit par l’Atelier de production du GSARA. — 🖌 Au centre du film il y a Jamal, un immigré algérien, qui est confiné dans un grand immeuble dans le centre d’Athènes. Les voix de ses amis nord-africains, emprisonnés dans les centres de détention, lui arrivent des montagnes autour. Jamal, quant à lui, cherche les mots qui résoudraient le labyrinthe de la vie et de l’existence. Un film qui thématise la question de l’immigration sous un angle inédit.



JE SUIS DEHORS_trailer_en Lecture

Les invisibles des invisibles

20 mars / Alter Echos



Le Collectif Entre2eux, composé d’étudiantes et étudiants en Master à l’IHECS, est allé, pendant plusieurs semaines, à la rencontre de femmes qui venaient rendre visite à un proche en prison. Leurs récits sont individuels, mais on y retrouve des points communs, des similitudes. Ensemble, ces voix forment un récit collectif. L’ensemble est anonyme, une condition indispensable à la libération de la parole.

Plus de 80% des proches de détenus sont des femmes. Une statistique incertaine car il n’existe pas de chiffres officiels. Les mères, les sœurs, les épouses et les partenaires sont les plus impliquées quand il s’agit de soutenir un proche détenu. Elles soutiennent le détenu financièrement, administrativement et en accomplissant les tâches quotidiennes (linge, nourriture). Ce sont aussi elles qui se rendent très majoritairement aux parloirs pour les visites, alors même que les centres de rétention ou les prisons sont loin, voire très loin de leurs domiciles. Il est d’usage de parler d’une double peine. La peine de privation de liberté s’étend au cercle proche de la personne détenue. Une situation inacceptable dans un État qui se revendique de droit. [...]

A travers cette « archive vivante », le Collectif espère que leur travail – aussi à découvrir sur les réseaux sociaux (insta) – aura pour effet de témoigner de la puissance de ces femmes et de faire entendre leur histoire.