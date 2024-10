[Colombie] Au moins 26 morts dans les affrontements entre l’armée et l’ELN

Les affrontements entre l’armée gouvernementale et la guérilla communiste ELN (Armée de libération nationale) ont fait au moins 26 morts depuis la fin du cessez-le-feu, au début du mois d’août (voir notre article ). On dénombre ainsi 15 guérilleros et 11 soldats tués. Parmi les pertes gouvernementale, on compte 3 militaires qui ont trouvé la mort durant l’attaque d’une base militaire fin septembre (voir notre article ) et un soldat qui a trouvé la mort il y a deux jours lors d’un affrontement avec l’ELN dans le département de Cesar (nord-est).