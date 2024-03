Comprendre et résister au Pacte européen sur l’asile et la migration

Le pacte migratoire européen sera soumis aux votes du Parlement européen, pour approbation finale, le 10 avril prochain.

Mais qu’est-ce que ce pacte ? D’où vient-il ? Que contient-il ? Qui l’a voulu et voté jusqu’ici ? Quelles conséquences aura sa mise en pratique pour les personnes en migration ?

Et puis aussi (et surtout) comment pouvons-nous y résister ?