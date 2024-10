[Conférence de presse] Saga du Stade Verdonck (Anderlecht)

#sagadustadeverdonck

Besoin de soutien

On vous explique :

Nous sommes le Front de Mères Belgique et nous travaillons depuis plus d’un an sur le projet de réaffectation de l’ancienne piste d’athlétisme désaffectée du stade Verdonck en un espace vert accessible aux riverains. Pour cela, nous nous sommes associés avec l’asbl We Are Nature et nous avons sollicité le soutien des Ateliers Bri-Co.

On se doutait bien que les choses allaient être compliquées mais nous avons joué le jeu en préparant un beau dossier pour expliquer la nécessité d’ouvrir ce parc dans un quartier en carence d’espace vert.

Le bien fondé d’un tel projet n’est même pas difficile à comprendre : cela passe par la possibilité d’accéder à un espace vert, de pouvoir s’amuser et faire du sport pour les enfants dans le quartier, de pouvoir impulser une dynamique de cohésion et surtout ce qui est pour nous le plus important càd organiser des pique-nique. Vous vous direz, cela semble raisonnable et cela devrait être possible.

On vous épargnera la longue liste d’exigences que la commune nous a demandé et que nous avons remplies avec succès, que ce soit dans la recherche de partenaire sportif, d’organisation de la concertation avec les habitants du quartier, de l’obligation de souscrire une assurance et même d’accepter d’entretenir le terrain avec nos propres moyens.

Vous vous direz : purée, on sent la motivation.

Fières de nous et du travail accompli, nous attendions de notre dernier rendez-vous avec le bourgmestre d’anderlecht, que soit finaliser cette fichue convention d’occupation précaire pour pouvoir ouvrir les grilles.

Quelle naïveté de notre part de croire que cela serait si simple.

Notre dernier rendez-vous avec monsieur Cumps s’est très mal déroulé car nous avons très mal pris l’annonce que le dossier était gelé et mis au placard.

Les raisons invoquées sont assez diverses, cela va du traditionnel « c’est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre », on a aussi eu droit à un « Oups...nous avons malheureusement oublié de valider la convention » et pour finir en beauté par un magnifique « se déclarant ni responsable, ni compétent ».

Nous organisons donc ce dimanche 6 octobre à 14 heures devant la maison communale d’anderlecht une conférence de presse pour annoncer le rétropédalage complet du bourgemestre dans ce dossier. Les riverains et les enfants exigent l’ouverture de ce parc pour tous.

Vous trouverez ci-joint des articles de presse et vidéo du parc.

On espère vous y voir nombreux.ses et suivez la #sagadustadeverdonck sur notre compte instagram Front2meresbelgique ou sur facebook : actualités du stade verdonck.

contact email : @front.de.mères.belgique@gmail.com

Nous vous invitons toutes et tous à venir nous soutenir !

Vous trouverez un flyer ci-dessous et en pièce jointe. N’hésitez pas à le diffuser.

