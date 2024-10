Conférence transphobe au Café Laïque

Le mardi 22 octobre à Bruxelles, le Café Laïque accueille Dora Moutot et Marguerite Stern, autrices du livre transphobe Transmania, pour une conférence intitulée « Les dérives de l’idéologie transgenre ». Ce café, situé dans le quartier européen, est connu pour organiser régulièrement des débats et conférences politiques défendant des valeurs d’extrême droite, avec des thématiques tournant autour d’obsessions réactionnaires, notamment contre les musulman·es et le « wokisme ».

L’invitation de Dora Moutot et Marguerite Stern s’inscrit dans une montée de la transphobie, un phénomène préoccupant en Europe qui n’épargne pas la Belgique. Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs propos transphobes émanant de personnalités publiques. En septembre 2024, Magali Cornelissen, échevine à Ganshoren, avait tweeté : « La transphobie tue ? Des chiffres ? La mysoginie, elle, tue tous les jours ». L’émission Le Grand Cactus de la RTBF, diffusée le 19 septembre, a suscité l’indignation en parodiant la chanson « 3e sexe » d’Indochine, ridiculisant les identités de genre. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert une enquête en réponse à cette parodie jugée offensante. En aout 2024, David Clarinval, vice-premier ministre belge, a encouragé la lecture de Transmania, félicitant les autrices pour leur « enquête sur les dérives de l’idéologie transgenre ».

Ce livre Transmania contient pourtant des propos transphobes non fondés scientifiquement, et a fait l’objet d’une plainte déposée en avril 2024 par SOS Homophobie.

Il a également été condamné par une tribune signée par 800 personnalités publiques en France. La maison d’édition Magnus, qui a publié cet ouvrage, est connue pour sa proximité avec les milieux d’extrême droite, ayant également édité des livres du youtubeur Papacito, figure de la « fachosphère ».

Si nombreux et nombreuses se cachent derrière la liberté d’expression, la transphobie n’est pas une opinion mais un délit. La loi anti-discrimination du 10 mai 2007, élargie en 2014, interdit toute discrimination fondée sur l’identité de genre, l’expression de genre ou les caractéristiques sexuelles. Malgré une faible représentation — en 2023, seulement 607 personnes ont officiellement changé la mention de leur sexe sur leur carte d’identité en Belgique — les personnes transgenres subissent des violences, agressions et discriminations au quotidien. En France, elles représentent moins de 0,01% de la population. Selon les sociologues, 85 % des personnes trans sont agressées au cours de leur vie, contribuant à un taux alarmant de pensées suicidaires.

Tandis que ces débats prennent de la place dans l’opinion publique, les personnes trans, elles, peinent à accéder aux soins, au logement et à un emploi stable. Les chiffres précités montrent bien que celles-ci sont victimes de discriminations ciblées, qui ne doivent pas être minimisées mais fermement combattues. Les conférences comme celle qu’organise le Café Laïque alimentent un débat dangereux pour les personnes trans et autres minorités.

