[Conférences] Papiers pour tous migrations et mobilisations

25 avril 2024

13h00 > 17h00

Alors que les politiques migratoires belges et européennes ont connu ces dernières années une sévère inflexion vers le durcissement et la restriction, la législature du gouvernement Vivaldi, qui touchera prochainement à sa fin, n’a en rien répondu aux attentes escomptées en matière d’assouplissement des conditions d’accès au territoire. Les efforts en matière d’accueil et de régularisation des personnes exilé.es ont été insuffisants, conduisant à une succession de crises au cours de la législature : occupations de bâtiments publics, grèves de la faim, formation de campements de tentes le long du canal, criminalisation des sans-papiers, …

Dans ce contexte, l’asbl le Grain et le l’association Transitions sociales et résistances vous invitent à une après-midi d’étude et de réflexion autour du dernier numéro de la Revue Akène, intitulé ‘Migrations et mobilisations’. Dans le cadre de l’édition de l’ouvrage ‘Papiers pour tous’, cette rencontre constitue une opportunité précieuse pour échanger avec les contributeurs et contributrices sur différents épisodes récents et contemporains de mobilisations en faveur des droits des migrant.es en Belgique.

Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette démarche visant à façonner un avenir plus inclusif et équitable pour tous et toutes, en soutenant les droits fondamentaux des migrant.es.

au programme...

13h00 : Accueil / Mot d'introduction | Xavier Briké (UCLouvain) et Véronique Georis (le Grain)

13h15 : 'Papiers pour tous', note d'intention | Youri Lou Vertongen (Césir/CReSPo – UCLouvain)

13h45 : La citoyenneté plutôt que l'hospitalité | Martin Deleixhe (CTP – ULB)

14h15 : « Le naufrage : on n'en parle pas ». Ethno-poétique de l'indicible | Jacinthe Mazzocchetti (Laap – UCLouvain)

14h40 : La Voix des sans papiers : une odyssée d'auto-organisation et de résistance | Milady Renoir (Y'en a marre !) & Modou Ndiaye (Voix des Sans-Papiers)

15h00 : Étudier les catégories de la migration : comment la linguistique éclaire le débat social | Laura Calabrese (SIC – ULB)

15h20 : Retour sur la séquence de l'USPR | Anas Amara (travailleur social) & Martin Vander Elst (Laap – UCLouvain)

15h40 : Lutter contre les centres fermés | Getting The Voice Out

16h00 : Présentation de l'ouvrage 'Héberger les exilés' | Antoine Roblain (Cescup – ULB) et Andrea Rea (Germe – ULB)

16h20 : Table ronde : quels enjeux pour la lutte en faveur de la régularisation à l'aune des élections fédérales et européennes ? | Serge Bagamboula (Coordination des sans-papiers), Henriette Essami-Khaullot (Comité des femmes sans-papiers), Tarik Chaoui (USPR), membre du Réseau Ades… (modération : Youri Lou Vertongen)

inscription obligatoire via le formulaire en ligne