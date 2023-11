De nouvelles actions de soutiens aux peuples de Palestine

60 000 personnes réunies en soutien à la Palestine à Bruxelles

60 000 personnes se sont réunies à Bruxelles samedi 11 novembre pour témoigner leur soutien à la Palestine selon Intal.

La manifestation était organisée à l’appel d’une large coalition d’organisations politiques, associatives et syndicales.



source : Bruxelles Dévie

Blocage de la rue Belliard en pleine heure de pointe en marge d’un consiel de l’ UE .

Des membres de l’association « BXL for Palestine » ont mené, lundi matin, une action de désobéissance civile pour demander un « cessez-le-feu immédiat » et la « libération de la Palestine », en marge d’un conseil de l’Union européenne prévu ce matin à 09h45.

Les activistes ont bloqué la circulation de la rue Belliard, avant que des agents de police ne les évacuent. [...]

Les organisateurs ont notamment exigé "un cessez-le-feu immédiat, l’imposition d’un embargo militaire à Israël, la comparution du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou devant la cour pénale internationale, ou encore l’annulation des accords économiques en vigueur avec Israël".[...]

EU, STOP financing colonization !

Resistance !

Free Palestine, Boycott Israël !

Détournements d’affiches publicitaires lors des ZAP -Games

Quelque 500 affiches publicitaires ont été détournées à Bruxelles, Liège et Namur dans la nuit du 12 novembre, dans le cadre de la campagne anti-pub “Zap Games”. L’opération, lancée le 13 novembre en soutien à la Palestine, se poursuivra jusqu’au 24 novembre.

“Cette année, les ZAP Games veulent explicitement utiliser leur lutte pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer l’inaction criminelle internationale. Il est plus que temps qu’un cessez-le-feu soit mis en place et que l’occupation et la colonisation israélienne cessent”

Les militants anti-pubs entendent également dénoncer, par le biais de cette action, le modèle “économique prédateur” qu’incarne la publicité, qui “est partout, tout le temps (...). Elle ne sert à rien à part promouvoir un monde qui est celui de la production capitaliste, des pollutions, des cadences infernales, et des intérêts privés”.

"Pas de justice climatique sur une terre occupée” lors de la plus grande marche pour le climat à Amsterdam

Une marche pour le climat a eu lieu ce dimanche (12 novembre) à Amsterdam. Avec 70 000 personnes présentes, il s’agissait de “la plus grande jamais organisée aux Pays-Bas”, selon les organisateurs (Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam et Greenpeace). Parmi les manifestants, Greta Thunberg. Sur scène, la militante suédoise, a donné la parole à une militante de la cause palestinienne, Sahar Shirzad, [NDR : co-fondatrice du collectif Azami] lauréate de la PAX Peace Dove 2023.

Cette dernière a lancé “Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre”, ce qui lui a valu d’être coupée par les organisateurs de la marche. Ce slogan controversé est souvent utilisé dans les manifestations pro-palestiniennes.

“ En tant que mouvement pour la justice climatique, nous devons écouter les voix de ceux qui sont opprimés et de ceux qui luttent pour la liberté et la justice ”. C’est à ce moment-là qu’un homme est monté sur scène et lui a arraché le micro des mains. “Je suis venu ici pour une manifestation sur le climat, pas pour un point de vue politique”, a-t-il lancé, avant de se faire rapidement expulser. Après avoir repris le micro, Greta Thunberg a scandé plusieurs fois :

“Pas de justice climatique sur une terre occupée”.

source :(moustique.be)

NDR : On peut constater qu’une majorité des médias mainstream raconte l’histoire en insistant sur le "chahut", sans jamais parler des riches aplaudissements qui ont encouragé les prises de paroles et les slogans de solidarités avec la resistances palestiniennes.

Rassemblement tout les jours à Bruxelles !

Changement de lieu et d’horaire pour le rassemblement journalier à Bruxelles.

Désormais tout les jours, à 18h à la gare centrale et non plus à 19h sur les marches de la Bourse.

N’hésitez pas à venir rejoindre, même un court instant, ces rassemblements, porter vos paroles et votre soutien.

« Stop genocide, stop genocide ! »

(information et photo : Dali Live)

La fondation Marius Jacob lance un fond spécial « Brussels against Genocide »



« Brussels against Genocide » soutient, et espère pouvoir continuer de soutenir sur le long terme, les organisations sur place à Gaza apportant de l’aide psychologique et médicale d’urgence, entre autres : Gaza Mutual Aid et Medical Aid for Palestinians (MAP).

POUR FAIRE UN DON

IBAN : BE65 5230 8110 3896

Banque : Triodos Bank

Nom : Fondation Marius jacob

Communication : FREE PALESTINE



Info : Ouverture du Fond « Brussels against Genocide »