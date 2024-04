Débat « Colères paysannes : quelle(s) réponse(s) de l’Europe ? »

En cette Journée Internationale des Luttes Paysannes, et trois mois après les mobilisations agricoles, arrêtons nous le temps d’une soirée pour mieux comprendre comment fonctionnent les politiques alimentaires européennes :

Quels rôles et impacts ont les lobbys de l’agrobusiness, les syndicats agricoles et les mouvements sociaux ? Quelles sont les dynamiques de pouvoir en présence ? Pourquoi les paysan·ne·s et agriculteurs·ice·s sont aujourd’hui - une nouvelle fois - en colère contre l’Europe ? Quelle(s) réponse(s) l’Europe apporte-t-elle (ou non) à cette colère ? Et, en tant que citoyen.ne, êtes vous entendu.e par les responsables européen.ne.s ? Prenons le temps de cette rencontre pour penser une Europe des peuples, solidaire des paysan·ne·s d’ici et d’ailleurs, au service de la souveraineté alimentaire et pas du profit.

Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous serons accompagné·e·s de :

Almudena Garcia i Sastre ; Advocacy Officer chez FIAN Europe,

; Advocacy Officer chez Europe, Benoît Biteau ; Eurodéputé au groupe Les Verts et agriculteur,

; Eurodéputé au groupe Les Verts et agriculteur, Morgane Ody ; Coordinatrice Générale de la Via Campesina,

; Coordinatrice Générale de la Via Campesina, Nina Holland ; Chercheuse et chargée de campagne chez Corporate Europe Observatory.

Petite restauration disponible sur place à prix libre.