Des nouvelles du recours contre Liège Airport

Écologie

[AfterMovie] Action Code Rouge contre l’aviation  !

Les 16 et 17 décembre,1500 activistes ont bloqué les dépôts d’Alibaba à Liège et, malgré la violence disproportionnée de la police, aucun jet privé n’a décollé de l’aéroport d’Anvers. Retour en images... Code Rouge exige l’interdiction des jets privés, la fin des subventions à l’aviation et d’importants...