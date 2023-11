On crée des lieux, on ouvre des chemins.

C’est la vie qui avance.

Quand ça nous plaît, on fonce, on plante, on arrose, on donne tout.

Tout ? Mais du coup, il reste quoi ?

Ce jeudi 7 décembre à partir de 18H30,

on se pose la question de l’endurance.

Comment se laisser passionner sans que la passion nous vide ?

Est-ce qu’on peut tout donner et tout garder en même temps ?

Sur nos chemins, elle est où l’endurance ?

A l’origine de cette soirée, la venue d’un ami, Roger des Prés

Il a fait et fait beaucoup pour la Ferme du Bonheur.

Construite sur une friche issue de la démolition d’une école, au cœur des cités, au bord de l’échangeur A14/A86, la Ferme du Bonheur se veut un lieu d’éducation populaire pour tous les publics, un laboratoire de recherches, d’expérimentations et d’actions, qui éprouve au quotidien les liens entre agriculture, culture et vie sociale de la cité.

Voici plus d’infos ici :

http://www.lafermedubonheur.fr/le-p...

Sont invités des gens impliqués dans différents lieux à Bruxelles et alentours.

C’est-à-dire tout le monde finalement. Vous pouvez faire tourner.

18H : Accueil en musique

19H : qui veut présenter un endroit le présente

20H : Une courte pause : musique et buffet (apportez ce que vous voulez)

20H30 : sur nos chemins, elle est où l’endurance ? comment on fait pour tenir ? c’est quoi nos secrets, nos conseils, notre dope ?

Discussion facilitée par Balthazar

22H : projection (film/documentaire à déterminer)

CONTACT/ 0490460362

Si vous voulez présenter un lieu, dites le, qu’on sache comment répartir le temps.

En tout cas prière d’annoncer votre venue, pour qu’on sache si le salon suffira.

A la Clef, 118 rue Fransman, 1020 Laken