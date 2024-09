Évènement citoyen : Visite et débat autour de la Gare du Midi

Explorons ses transformations et discutons des enjeux sociaux, loin des réponses sécuritaires temporaires. Ensemble, parlons des solutions durables et inclusives pour nos quartiers ! La criminalité doit être traitée comme telle, mais soyons vigilant.e.s pour notre cohésion.

Vous êtes toustes les bienvenus ! L’activité se déroulerela en deux parties. On peux participer à une ou les deux.

Visite et débat autour de la Gare du Midi

Des citoyen.ne.s invitent leur voisin.ne.s :

La Gare du Midi est un lieu emblématique de Bruxelles et de ses contradictions sociales. On y croise de hauts fontionnaires qui prennent l’Eurostar, des naveteur.trices en grand nombre, et aussi des personnes en errance. Explorons ses transformations et discutons des enjeux sociaux, loin des réponses sécuritaires temporaires. Ensemble, parlons des solutions durables et inclusives pour nos quartiers ! La criminalité doit être traitée comme telle, mais soyons vigilant.e.s pour notre cohésion.

Vous êtes toustes les bienvenus ! L’activité se déroulerela en deux parties. On peux participer à une ou les deux.

1 - Visite de la Gare du midi

Rdv à 18h00 au 110 rue des vétérinaires.

Nous serons guidé.es par une experte des transformations urbaines, une experte auprès des jeunes en errance et une infirmière sociale.

2 - Débat

19h00 au 26 rue de la victoire 1060 à Saint-Gilles pour le débat.

Depuis 6 ans, des actions citoyennes sont engagées pour une cohésion sociale. Theo et Binta exposeront cet historique et leurs observations de l’année écoulée autour de la Gare du Midi. En collaboration avec le CFS , nous partagerons nos idées et réfléchirons ensemble à une cohésion sociale dans nos quartiers. Chacun, chacune pourra s’exprimer, pas besoin d’être un.e expert.e.

Voici notre carte blanche rédigée après l’opération « coup de point » du 26 aout 2023 à la gare du midi.